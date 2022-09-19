Dünya Meksikada 7,6 büyüklüğünde deprem
AMERİKA

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Meksikada 7,6 büyüklüğünde deprem
Meksika'da vatandaşlar tsunami uyarısı sonrası sokaklara çıktı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı.

Başkent Meksiko'da vatandaşlar uyarı sonrası sokaklara çıktı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.
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