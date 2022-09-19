Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Central Park'ta Amerikan vatandaşından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ukrayna için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür ederim

ABD'deki temasları sebebiyle New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Central Park'ta yürüyüş yaptı. Bir Amerikan vatandaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek 'Ukrayna için yapmış olduklarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tahıl anlaşması ve verdiğiniz drone'lar için teşekkürler.' dedi.

