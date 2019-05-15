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Dünya Meksikada acil durum ilan edildi
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AMERİKA

Meksika'da acil durum ilan edildi

Meksika'da acil durum ilan edildi

Başkent Meksiko kırsalında ve banliyölerinde çıkan yangınlar nedeniyle hava kirliliği insan sağlığı için kabul edilebilir limitlerin 1,5 katına çıktı. Aztek Stadı'nda bugün oynanması planlanan futbol karşılaşması ertelendi.

Haber Merkezi AA
Meksiko şehri kırsalı ve banliyölerinde, hafta sonu boyunca 45 orman ve çalı yangını meydana geldiği bildirilmişti.
Meksiko şehri kırsalı ve banliyölerinde, hafta sonu boyunca 45 orman ve çalı yangını meydana geldiği bildirilmişti.

Latin Amerika ülkesi Meksika'nın başkenti Meksiko'da kırsaldaki orman ve çalı yargınlarının yol açtığı hava kirliliği nedeniyle acil durum ilan edildi.

  • Çevre Komisyonu, kent kırsalında ve banliyölerinde çıkan yangınlar nedeniyle büyük miktarda is, kül ve katı parçacığın hava yoluyla kentsel alanlara taşındığını ve hava kirliliğinin insan sağlığı için kabul edilebilir limitlerin 1,5 katına çıktığını bildirdi.

Komisyon bu sebeple kentte acil durum ilan edildiğini ve halkı koruma amacıyla bir dizi tedbirin alınacağını duyurdu.

Tedbirler kapsamında kentte ilave toz oluşumuna yol açacak yol temizleme faaliyetleri durdurulurken, inşaat malzemelerinin taşınması yasaklandı.

Ayrıca kentteki araçlara tek ve çift plakalara göre günlük trafiğe çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan, bugün Aztek Stadı'nda Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) takımları America ve Leon arasında oynanması planlanan maç ertelendi.

Meksiko şehri kırsalı ve banliyölerinde, hafta sonu boyunca 45 orman ve çalı yangını meydana geldiği bildirilmişti.

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