Meksika'da Agatha Kasırgası: 25 kasabada OHAL ilanı

Kadına şiddet uygulan şahsı evire çevire dövdüler

Amerika'da yürüyen bir kadına saldırmaya çalışan adamı, yoldan geçen otobüsün içindekiler fark etti. Aşağı inen bir grup adam, kadına şiddet uygulayan şahsı yere yatırıp tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.