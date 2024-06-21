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Dünya

Meksika'da aşırı sıcaklar 155 can aldı

Meksika'da mart ayından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 155'e yükseldi.

11:16 - 21/06/2024 Cuma
IHA
Foto: İHA
Foto: İHA

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yaz sezonunun başladığı 17 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e yükseldiği belirtildi. Ekim ayına kadar etkili olması beklenen sıcaklıklar nedeniyle şu ana kadar en az 2 bin 567 kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.


Başkent Mexico City'de 25 Mayıs'ta termometrelerin 34,7 santigrat dereceyi göstermesiyle sıcaklık rekoru kırılırken, ülkenin birçok şehrinde de sıcaklık rekorları kaydedildi. Bazı bölgelerde su seviyenin kritik seviyelere düştüğü ülkede etkili olan Alberto tropikal fırtınasının yol açtığı yağışların barajlardaki doluluk oranını arttırdığı öğrenildi.


Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların devam edeceği konusunda halka uyarıda bulundu.

#Meksika
#Sıcaklık
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