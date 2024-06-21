Meksika'da aşırı sıcaklar 155 can aldı

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yaz sezonunun başladığı 17 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e yükseldiği belirtildi. Ekim ayına kadar etkili olması beklenen sıcaklıklar nedeniyle şu ana kadar en az 2 bin 567 kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.