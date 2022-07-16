Meksika’da askeri helikopter düştü: 14 ölü

Eskiden de çekirgelerin olduğunu fakat hiç bu kadar ürkütücü şekilde sürüler halinde bulunmadığını belirten Agit Çakmak ise, \"73 yaşındayım, şu ana kadar böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle sürü halinde çekirge sürüsü görüyorum. Mağdur durumdayız. Çekirgeler, buğday tarlalarımızı istila etmiş durumda. Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyorduk. İyi verim alacağımızı düşünüyorduk. Ancak 3 haftadır çekirgelerin verdiği zarar büyük boyutlara ulaştı\" diye konuştu.