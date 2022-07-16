Meksika’da askeri helikopter düştü: 14 ölü

Meksika Donanma Sekreterliği’nden (SEMAR) yapılan açıklamaya göre uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero’nun yakalanması için düzenlenen operasyona katılan Black Hawk tipi bir askeri helikopter, Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.
Olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 15 kişiden 14’ünün hayatını kaybettiği açıklandı.
Bugüne kadar özveri ile ülkesine hizmet ettiği belirtilen donanma personeli için üzüntü duyulduğu ifade edildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı, operasyonla bağlantısına dair bir iz bulunmadığı belirtildi.
ÇETE LİDERİ YAKALANDI, ABD'YE İADE EDİLEBİLİR
Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR), Meksika ve ABD hükümetleri tarafından yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı Quintero'nun, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Choix kenti etrafında yakalandığını açıkladı.
REKLAM
Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde yer alan Quintero'nun, ABD'ye iade edilebileceği kaydedildi.