Dünya Meksikada askeri helikopter düştü 14 ölü
AMERİKA

Meksika’da askeri helikopter düştü: 14 ölü

Meksika'da uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için yapılan operasyona katılan donanmaya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Meksika’da askeri helikopter düştü: 14 ölü
Çete liderini yakalamak için başlatılan operasyonda helikopter düştü.

Meksika Donanma Sekreterliği’nden (SEMAR) yapılan açıklamaya göre uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero’nun yakalanması için düzenlenen operasyona katılan Black Hawk tipi bir askeri helikopter, Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.

Olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 15 kişiden 14’ünün hayatını kaybettiği açıklandı.

Bugüne kadar özveri ile ülkesine hizmet ettiği belirtilen donanma personeli için üzüntü duyulduğu ifade edildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı, operasyonla bağlantısına dair bir iz bulunmadığı belirtildi.

ÇETE LİDERİ YAKALANDI, ABD'YE İADE EDİLEBİLİR

Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR), Meksika ve ABD hükümetleri tarafından yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı Quintero'nun, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Choix kenti etrafında yakalandığını açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde yer alan Quintero'nun, ABD'ye iade edilebileceği kaydedildi.

Yüksekova'da korkutan çekirge istilası: 73 yaşındayım böylesini görmedim
FOTOĞRAF 12
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Yüksekova ilçesinde ekili tarım alanlarında çekirge yoğunluğu yaşanıyor.
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Çekirgelerin her geçen gün sayılarının artması, bölge halkını endişelendiriyor.
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İlçenin Altınoluk, Beşbulak ve Yoncalık köyleriyle ovada, çekirgeler ekili tarım arazilerine zarar veriyor. İlaçlama çalışması başlatan bölge halkı, ilk kez böyle yoğun bir çekirge istilasıyla karşılaştıklarını söyledi.
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İmkanları ölçüsünde çekirgelerle mücadele ettiklerini belirten Ercan Çakmak (38), \"Buğday ve yoncalarımızın hasadını yapamayacak duruma geldik. Günlerdir ilaçlama yapıyoruz. Çekirge sürüsünün sayılarında her gün artış oluyor. Son yılların en bereketi dönemini yaşıyoruz. Ancak ekinlerimiz çekirgeler yüzünden zarar görüyor. Çözüm bulunmasını istiyoruz\" dedi.
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Eskiden de çekirgelerin olduğunu fakat hiç bu kadar ürkütücü şekilde sürüler halinde bulunmadığını belirten Agit Çakmak ise, \"73 yaşındayım, şu ana kadar böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle sürü halinde çekirge sürüsü görüyorum. Mağdur durumdayız. Çekirgeler, buğday tarlalarımızı istila etmiş durumda. Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyorduk. İyi verim alacağımızı düşünüyorduk. Ancak 3 haftadır çekirgelerin verdiği zarar büyük boyutlara ulaştı\" diye konuştu.
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Ziraat Mühendisi Rıdvan Yiğit, ilaçlama çalışması için geç kalındığını, 20 seneyi aşkın süredir ilçede ve bazı köylerde çekirge istilasıyla mücadele edildiğini, bazı yıllarda daha fazla görüldüğünü belirtti. İklim ve hava koşullarının seyrine göre durumun değişkenlik gösterdiğini belirten Yiğit, \"Ancak, mart, nisan ayında çekirgeler larva dönemindeyken yapılan ilaçlı mücadele sonuç vermektedir. Bu sene Dağlıca bölgesinde yaptığım çalışmalar sonucunda nisan ayında uyguladığımız doğru ilaç ve ilaçlama yöntemiyle bu bölgede çekirge popülasyonunun önüne geçmiş olduk\" dedi.
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Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası
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Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası
Title
Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası
Title
Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası
Title
Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası
Title
Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası
Yüksekova'da korkutan çekirge istilası: 73 yaşındayım böylesini görmedim
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki ekili tarım arazilerinde yaklaşık 20 gündür çekirge istilası yaşanıyor. Ovada ve bazı köylerde ilaçlama çalışması başlatılırken, bölge halkı çekirge istilası nedeniyle ekinlerinin zarar gördüğünü belirtti.

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