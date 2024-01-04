Meksika'da kaçırılan 31 göçmen kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Ulusal Muhafızlar ile Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliğinin çabaları sayesinde 31 göçmenin sağ salim kurtarılması mümkün oldu" bilgisini verdi.