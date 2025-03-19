Meksika’da korkunç keşif: Yer altında insan fırınları bulundu

Sivil bir arama grubu, Meksika’nın Guadalajara kenti yakınlarında tüyler ürperten bir yer buldu. Yetkililerin aylar önce bölgeye baskın düzenlemesine rağmen mezarları ortaya çıkarmaması büyük tepkiye yol açtı.





Amerikan Washington Post gazetesine göre ihbarlar aylardır bir Facebook sayfasında yayınlanıyordu. Mesajlarda, Guadalajara'nın dışında bir köyde gizlenmiş bir toplu mezar olduğu belirtiliyordu.





Meksika yıllardır kayıplar kriziyle boğuşuyor ve 110 bin fazla kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Kayıp yakınları cesetlerle dolu yüzlerce mezarı ortaya çıkardı.





Yeni bulunan yerin de bir başka mezarlık olduğu düşünülüyor.

ÜÇ YER ALTI FIRINI KAZDILAR

İsimsiz ihbarların ardından Jalisco eyaletinde kayıpları arayan grubun başkanı Indira Navarro ve onlarca kurban yakını, 5 Mart'ta La Estanzuela'nın dışındaki terk edilmiş bir çiftliğe giderek etrafı araştırmaya başladı.





Üç yeraltı fırını kazdılar ve burada yüzlerce yanmış kemik parçası buldular. Bu kemiklerin kafatasları, parmaklar ve dişlere ait olduğu belirtildi. Burası Meksikalıların “imha kampı” dedikleri bir yer.





Ancak Meksikalıları hayrete düşüren görüntü ayakkabılardı. WP’nin aktardığına göre burada yığınla ayakkabı vardı. Sayının 200'den fazla olduğu belirtildi.





Meksika Yüksek Mahkemesi'nin eski başyargıcı Jose Ramon Cossio, “Elbette bu durum hemen Auschwitz'deki koşulları çağrıştırıyor” dedi.





SUÇ GRUPLARI PALAZLANDI

Meksikalıları şok eden bu keşif, haber bültenlerine damgasını vurdu. Vatandaşlar, Katolik Kilisesi ve avukatlar duruma tepki gösterdi.





Meksika ordusunun ABD'nin desteğiyle kendi özel ordularını kuran suç gruplarına karşı saldırıya geçtiği 2008 yılından bu yana ülke aşırı şiddet olaylarıyla sarsılıyor.





Meksika'da başka birçok imha kampı bulundu ve neredeyse her hafta toplu mezarlar ortaya çıkıyor. Ancak Jalisco'daki alan özel bir dehşet uyandırdı.





Kamp, suç gruplarının Meksika ekonomisine ne kadar nüfuz ettiğinin bir göstergesi.





Bu gruplar ABD'ye sadece uyuşturucu sevkiyatı yapmıyorlar; aynı zamanda iş yerlerinden haraç alıyorlar, göçmen kaçakçılarını “vergilendiriyorlar” ve benzinden oduna kadar geniş bir kaçak mal ağını yönetiyorlar.

"İŞVERENLERLE" BULUŞMAYA GİTMİŞLERDİ

Kampın keşfedilmesinden bu yana, birkaç kişi Navarro ve Meksika medyasına orada neler yaşandığına dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu.





Guadalajara bölgesine işverenleriyle buluşmayı bekleyerek geldiklerini ancak bunun yerine çiftliğe götürüldüklerini ve askeri tarzda bir eğitimden geçmeye zorlandıklarını söylediler.





Anlatılanlara göre, emirleri yerine getirmeyen veya başarısız olan bazı kişiler öldürüldü ve vücutları parçalara ayrıldı. Diğerleri de susuzluktan veya dayaktan öldü.





Acemi askerlerin çukurları kazmaya ve ardından tuğla ve taşlardan geçici fırınlar yapmaya zorlandıklarını anlattılar.





Bazı anlatımlara göre, kamptaki birçok kişi kendi rızaları dışında alınırken, bir kısmı da suç örgütü için gönüllü olarak çalışmaya başlamıştı.

YETKİLİLERİN HABERDAR OLMASI ÖFKEYİ ARTIRDI

Suç grupları o kadar büyüdü ki Meksika’da büyük işverenler haline geldiler. Çalışanları öldürüldüğü veya hapse atıldığı için iş güçlerini sürekli yenilemeleri gerekiyor.





Meksika ve İtalyan araştırmacılar tarafından 2023'te yayınlanan bir çalışmada "Çöküşlerini önlemek için haftada 350 ila 370 kişiyi işe almak elzemdir" denildi.





Kampın bu kadar öfkeye yol açmasının bir nedeni, yetkililerin zaten bundan haberdar olmasıydı.





Yetkililer, ulusal muhafızların geçen eylül ayında çiftliğe baskın düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına aldığını, iki kaçırılan kişiyi kurtardığını ve bir cesedin plastiğe sarılı olduğunu keşfettiğini söylüyor.





Eyalet başsavcısı Salvador Gonzalez de los Santos, 10 hükümet çalışanının o sırada ekskavatör ve köpekler kullanarak alanı taradığını ancak başka ceset bulamadıklarını söyledi.



