ABD'de kan donduran olay: metro istasyonunda tren bekleyen kadını raylara itti

ABD'nin New York kentinde evsiz bir kişi, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına itti. Şans eseri kurtulan kadının yaşadıkları an kamerada an be an kaydedildi. Polis, elektriği keserek kadını tren vagonunun altından çıkardı. Hafif yaralı kadın, Bellevue Hastanesi'ne kaldırılırken, kadını raylara iten Aditya Vemulapati gözaltına alındı.