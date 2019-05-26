Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Meksikalı bakan uçağa geç kaldığı için istifa etti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

Meksikalı bakan uçağa geç kaldığı için istifa etti

Meksikalı bakan uçağa geç kaldığı için istifa etti

Meksika Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Josefa Gonzalez-Blanco iş seyahatine çıkacağı uçağı yarım saatten fazla bekletmesinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Haber Merkezi AA
Josefa Gonzalez-Blanco bir hafta içinde istifa eden ikinci bakan oldu.
Josefa Gonzalez-Blanco bir hafta içinde istifa eden ikinci bakan oldu.

Meksika Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Josefa Gonzalez-Blanco, iş seyahatine çıkacağı uçağı yarım saatten fazla bekletmesinin ardından yolculardan gelen tepkiler üzerine istifa etti.

  • İstifa gerekçesini sosyal medya hesabından açıklayan Blanco, "(Uçağın bekletilmesi) Hiçbir gerekçesi yok. Meksika'nın gerçek dönüşümü için eşitlik ve adalet değerleri üzerinde bütünsel mutabakata ihtiyaç var. Hiç kimsenin ayrıcalığı olmamalı. Bir kişinin çıkarı, işlerini yerine getirmek için bile olsa çoğunluğun refahının üzerinde olmamalı" ifadelerini kullandı.

Josefa Gonzalez-Blanco.

Uçağın yarım saatten fazla bekletilmesi, uçak yolcularının ve medyanın tepkisini toplamıştı.

Josefa Gonzalez-Blanco bir hafta içinde istifa eden ikinci bakan oldu. Geçen salı günü Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı German Martinez Cazares, sağlık sistemindeki bütçe kesintileri ve personel giderlerindeki azalma nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü
DÜNYA
Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Trump Meksika'yı tehdit etmeye devam ediyor
DÜNYA
Trump Meksika'yı tehdit etmeye devam ediyor

ABD Meksika'daki askerini geri çekiyor
DÜNYA
ABD Meksika'daki askerini geri çekiyor
Erdoğandan Doğu Akdeniz telefonu

Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' telefonu

KKTC Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ayrı ayrı görüştü.
Mühimmat bağlıbalon düştü

Mühimmat bağlı
balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya düşen balonlar inceleniyor.
Son kare

Son kare

​AA muhabiri Nişancı'nın çektiği görüntüler ortaya çıktı.
500 kilometreyi yakalayacak

500 kilometreyi yakalayacak

​Türkiye'nin otomobilinde detaylar ortaya çıkıyor.
2 milyar hesabı sildi

2 milyar hesabı sildi

​Sosyal medya devi hesapları silmeye devam ediyor.
Biletler tükeniyor

Biletler tükeniyor

Önümüzdeki hafta başından itibaren ek seferler başlayacak.
B planı hazır

B planı hazır

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın alternatifini belirledi.

50 yeni<br>fabrika geliyor

50 yeni
fabrika geliyor

Proje ile 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
'Eyvah' para etmez

'Eyvah' para etmez

​Bakan Soylu, S-400'lerin alımına ilişkin açıklama yaptı.
Camı silerken<br>vinç devrildi

Camı silerken
vinç devrildi

​Bursa'daki olayda 2 işçi hayatını kaybetti.
Mal varlığına<br>el konulacak

Mal varlığına
el konulacak

'​Fuatavni' hesabını kullanan FETÖ'cü hakkında karar.
Bayram öncesi<br>yoğun mesai

Bayram öncesi
yoğun mesai

TBMM, yeni askerlik sistemi de görüşülecek.
Ödemeler<br>31 Mayıs'ta

Ödemeler
31 Mayıs'ta

​İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak.
8.0 büyüklüğünde deprem

8.0 büyüklüğünde deprem

​Ülke sallanmaya devam ediyor.
Salı günü başlıyor

Salı günü başlıyor

Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

​Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.