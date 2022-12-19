Meloni’den AB’ye düzensiz göçmen tepkisi

Meloni, aşırı sağcı partisi İtalya’nın Kardeşleri’nin (FdI) 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma’da düzenlenen etkinliğin kapanışında konuştu.

10 yıl önce kurduğu partisinin, bugün iktidar partisi haline gelmesini “kazanılmış bir iddia” olarak tanımlayan Meloni, “Herkes bu partinin yaşamayacağından emindi ama ben bu projeye inandım. Büyük İtalyan muhafazakar partisi haline gelebiliriz.” dedi.

“İLİŞKİLER MÜKEMMEL”

Başbakan Meloni, sağ koalisyon hükümetindeki ortakları Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi ile ilişkilerinin “mükemmel” olduğunu ve hükümetlerinin etkili şekilde çalıştığını ifade etti.

Anketlere bakmadığını ve konsensüslere göre hareket etmediğini dile getiren Meloni, kendisi için önemli olan gayrı safi yurt içi hasıla eğrisi, istihdam, refah ve doğum oranı olduğunu söyledi.

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DÜZENSİZ GÖÇ

Meloni, Avrupa’nın öncelikli çözüm bulması gereken konuları arasına düzensiz göç akını olduğunu kaydetti.

İtalya’nın kendileriyle beraber düzensiz göç meselesinde pasif tutumunu bırakıp baş kaldırdığını dile getiren Meloni, “Göç akınlarının çözümü ve Avrupa sınırlarının savunulması için ortak taahhütte bulunulması gerektiğine inanıyorum. Göçmenlerin Avrupa'da yeniden yerleştirilmesi programının bu sorunu çözdüğünü düşünmüyorum.” diye konuştu.

Öte yandan Meloni, İtalya’da insan hakları ve mafyaya karşı yazdığı yazılarla bilinen gazeteci-yazar Roberto Saviano’nun 2020’de katıldığı bir televizyon programında, kendisine ettiği ağır hakaret nedeniyle açtığı davayı geri çekmeyeceğini söyledi. Meloni, bir vatandaş olarak kendisine hakaret eden başka bir vatandaşa dava açtığını ifade etti.

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