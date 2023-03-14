|
Reklam
Reklam
Dünya

Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Endonezya'da bulunan Orta Cava bölgesinde bulunan Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor.

13:27 . 14/03/2023 Salı
Diğer
Merapi Yanardağı

Merapi Yanardağı

Endonezya
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Önleme Merkezi (CVGDM), 11 Mart’ta tekrar faaliyete geçen Merapi Yanardağı'nın 11 Mart’tan sonraki 24 saatte 54 kez kül püskürttüğünü duyurdu.

Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada tehlike arz eden bir durumun olmadığını, dikkatli bir şekilde günlük yaşama devam edilebileceğini duyurmuştu.

Söz konusu uyarıların halihazırda geçerli olduğu ve tahliye gerektiren bir durumun yaşanmadığı vurgulandı.

13 yıl önceki patlamada 353 kişi ölmüştü

Merapi Yanardağı'nda 13 yıl önce, 30 Kasım’da patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu yayılan lav ve yanardağdan püsküren kül nedeniyle 353 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgeden 350 bin kişi tahliye edilmişti.

Endonezya'da 76 aktif yanardağ bulunuyor

Endonezya’da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76’sı aktif durumda.



#Merapi Yanardağı
#Endonezya
#Volkan
1 saat önce
default-profile-img
Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik
Bursaspor'un cezası indirildi
Destici'den seçim açıklaması: İlk hedefimiz birinci turda kazanmak
Habib-i Neccar Dağı'nın eteğindeki mahalleyi iki afet birden yıktı
Jesus'un yerine düşünülen isim belli oldu
ASELSAN'a 360 milyon liralık sipariş
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.