Dünya Çip krizi nedeniyle Mercedes-Benzin satışları geriledi
AVRUPA

Çip krizi nedeniyle Mercedes-Benz'in satışları geriledi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil satışları geçen yıl yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 5 düştü. Şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki satışları yüzde 0,2 düşerek 758 bin 863'e geriledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mercedes-Benzin satışları neden geriledi
Arşiv

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil satışlarının geçen yıl 2020’ye göre yüzde 5 düşüşle 2 milyon 54 bin 962’ye gerilediği duyuruldu.

Şirketin hafif ticari araç satışı söz konusu dönemde yüzde 2,6 artışla 334 bin 210 olarak gerçekleşirken, Smart markasının satışları da yüzde 0,3 artarak 38 bin 514’e yükseldi.

Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin’deki satışlarının geçen yıl yüzde 2 düşerek 758 bin 863’e ve Avrupa’da satışlarının da yüzde 11,2 düşerek 696 bin 136’a gerilemesi dikkati çekti.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 90,3 artarak 99 bin 301’e ulaştı.

Açıklamada, “4. çeyrekte, yarı iletken arz darboğazları, müşterilerden gelen yüksek talebin gecikmeli olarak karşılanmasına neden oldu.” ifadesine yer verildi.

BMW, küresel lüks otomobil satışında Mercedes'i geçti

Öte yandan, Almanya’nın diğer lüks otomobil üreticisi BMW de 4 Ocak’ta, geçen yıl 2,2 milyon otomobil satışı yaptığını açıklamıştı.

Böylece, BMW, 2015'ten bu yana ilk kez Alman rakibini geride bırakarak, 2021’de küresel lüks otomobil satışlarında Mercedes-Benz'i geçmiş oldu.

Mercedes'in elektrikli eActros’unda Türk imzası
EKONOMİ
Mercedes'in elektrikli eActros’unda Türk imzası

Mercedes Benz dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı
EKONOMİ
Mercedes Benz dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
FOTOĞRAF 14
Title
Mercedes’in yeni elektrikli otomobili Vision EQXX konsepti resmi olarak tanıtıldı. Vision EQXX’in en çok dikkat çeken özelliği ise tam 1000 km sürüş menzili.
Title
Marka bu menzile daha büyük bataryalar la değil 10 kWsa100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.<br><br>
Title
Araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi bulunuyor. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olarak tasarlanmış. Araç bu sayede 1750 kilogram gibi bir ağırlığa sahip.<br><br>
Title
Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar da bu ağırla ulaşılmasına yardımcı oluyor.<br><br>
Title
Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan kullanılmış. Bu güneş panelleri menzile 25 kilometrelik bir katkı sağlıyor.<br><br>
Title
Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor. <br><br>
Title
Koltuklarda mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış. <br><br>
Title
EQS modelinde 0,20 cd olan sürtünme katsayısı EQXX ile birlikte 0,17 çekilmedi ve bu yeni bir rekor anlamına geliyor.<br><br>
Title
Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği açıklandı.<br><br>
Title
Title
Title
Title
Title
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
Uzun süredir ipucu görselleri ve paylaşılan bilgileriyle adından söz ettiren Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı. Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olaran lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.


Son hali şoke etti

Son hali şoke etti

​Dünyanın en güçlü çocuğu rekorlar kırmıştı.
Kâbus yeniden başladı

Kâbus yeniden başladı

Marmara'dan sonra Mersin'de de görüldü.
THY duyurdu

​Kazakistan'a tahliye seferi

​Devletin iktisadi teşebbüslerine vatandaşı ortak etme planına %67 oranında destek çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar.

Kentte vaka sayısı toplam vakanın yarısını geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.