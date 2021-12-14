Mercedes’in yüzde 20’sinin üç yıl önce Çinlilere satıldığı ortaya çıktı

Çinliler, Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerden birisi olan Mercedes Benz’e de sahip Daimler'de, bilinenden daha etkili.

YÜZDE 20'Sİ ÇİNLİLERDE

Çinli BAIC şirketinin, yüzde 9,98’le 2019'dan bu yana Mercedes-Benz’in en büyük hissedarı olduğu açıklandı.

Çinli uluslararası otomotiv şirketi Geely ise Mercedes Benz hisselerinin yüzde 9,7’sine sahip.

Bu rakamlara bakıldığında Mercedes Benz’in hisselerinin yaklaşık yüzde 20'si Çinlilerin elinde.

PİYASALAR YENİ ÖĞRENİYOR

Piyasalar bile Alman otomobil devindeki Çin varlığının bu denli yüksek olduğunu üç yıl sonra öğrendi.

Yapılan iş birlikleri sonrası Çinlilerin hissedarlığının yüzde 20’nin altında olduğu sanılıyordu.

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Daimler, bu açıklamayı şeffaflık adına yaptıklarını açıkladı. Les Echos’un haberine göre, duyuru şu ana kadar Almanya'da herhangi bir tepkiye yol açmadı.

ÇİN’İN ARTAN ETKİSİ

Çinli üreticilerin etkisi Avrupa'da giderek artıyor. BAIC grubu Daimler Truck'ın yüzde 6,5'ine sahip.

2010'da Volvo Car'ı devralan Geely, 2017'de Britanya'nın Lotus'unun da çoğunluk hissesini satın aldı.

Nisan ayında spor otomobillerini canlandırmak için 2,5 milyar sterlin kaynak ayırmayı planladığını duyurdu.

Dongfeng, 2021'in başlarında PSA ile Fiat Chrysler arasındaki birleşmeden doğan Stellantis'in yüzde 4,5'ine sahip.

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