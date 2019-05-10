​Merkel: Rum lider Kıbrıs'ı savunmamızı istedi

Romanya'nın Sibiu kentinde yapılan gayri resmi AB liderler zirvesinin önemli gündemlerinden biri de Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında tansiyonun yükselmesine neden olan Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıydı.

Zirve sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Almanya Başbakanı Angela Merkel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zirvede Rum lider Nikos Anastasiadis'in yaptığı sunumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Merkel, "Anastasiadis bizden Türkiye ile temas olduğu zaman Kıbrıs'ın çıkarlarını savunmamızı istedi. Biz de bunu yapacağız" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da benzer açıklamalarda bulundu. Çipras, konunun Kıbrıs'ın bir iç meselesi veya Güney Kıbrıs'la Türkiye arasındaki ikili bir sorun olmadığını savunarak, konunun bir 'Avrupa meselesi' olduğunu belirtti.

Çipras, "Eğer her şeyden önce, kendi içerisinde uluslararası hukukun uygulanmasını sağlayamıyorsa, Avrupa'nın uluslararası jeopolitik rolü güvenilir olamaz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Güney Kıbrıs'ın arkasında olacağını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin uluslararası normlara uygun olduğunu savunmuştu.

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