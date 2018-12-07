Dünya Merkel veda etti Teşekkürler şef
AVRUPA

Merkel veda etti: Teşekkürler şef

Almanya Başbakanı Merkel, partisine veda etti. Partinin genel başkanlığını büyük bir zevkle yaptığını belirten Merkel, "Bu, benim için bir onurdu." ifadesini kullandı. Partililer ise Merkel'e, "Teşekkürler şef" yazılı pankartlarla veda ettiler.

AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkalığı için yeniden aday olmayan Başbakan Angela Merkel, partinin genel başkanlığını yapmasının kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Merkel, Hamburg kentinde düzenlenen CDU'nun 31. Genel Kurulu'nda genel başkan olarak son konuşmasını yaptı.

2000'de partinin genel başkanı seçildiğini ve bu görevi 18 yıl heyecanla ve özveriyle yapmaya çalıştığını ifade eden Merkel, şimdi yeni bir başlık açmanın vaktinin geldiğini söyledi.

Partinin genel başkanlığını büyük bir zevkle yaptığını belirten Merkel, "Bu, benim için bir onurdu." ifadesini kullandı.

AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel,partisine veda etti.

2018'deki CDU'nun 2000'e göre çok farklı olduğunu, partinin geçmişe değil geleceği bakmasını isteyen Merkel, "Yeni kafalarla, yeni cevaplarla ve yeni yapılarla ancak kalıcı değerlerle." dedi.

Merkel, bu değerleri hem ülke içinde hem de ülke dışında kararlılıkla savunmak gerektiğini söyledi.

CDU'nun bugün yeni bir yönetim seçeceğini anımsatan Merkel, partinin yeni yönetim ve yeni programla geleceğe hazır olacağını ifade etti.

Partisinin gelecekte birlikte durması ve uzlaşmacı olması çağrısında bulunan Merkel, birlikte ve kararlılıkla mücadele edildiğinde CDU’nun zor zamanlarda da seçimlerden iyi sonuçlar alabileceğini kaydetti.

AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel,partisine veda etti.

Merkel, konuşmanın ardından delegeler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Delegelerin "Teşekkürler şef" dövizleri taşıması dikkati çekti.

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Merkel, ekim ayı sonunda, genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını ve bu yasama dönemi sonuna kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

31. Genel Kurul'da bugün yapılacak CDU genel başkanlık seçiminde CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, eski milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarışacak.

Angela Merkel kimdir?

1954’de Hamburg'ta dünyaya geldikten sonra ailesiyle eski Doğu Almanya'ya yerleşen Merkel, gençlik yıllarını ve üniversite dönemini burada geçirdi.

İki Almanya'nın birleşmesi sürecinde siyasete giren Merkel, iki Almanya’nın birleşmesinin ardından 1990 yılında CDU’dan milletvekili seçildi.

AA
Partililerin Merkel'e vedası: Teşekkürler şef.

Eski Başbakan Helmut Kohl’un "manevi kızı" olarak anılan Merkel, 1991'de Kohl tarafından Kadın ve Gençlik Bakanlığına, 1994’ten sonra da Çevre Bakanlığına getirildi.

Merkel, bu görevi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’in hükümete geldiği 1998 yılına kadar sürdürdü.

10 Nisan 2000'den bu yana da CDU genel başkanlık görevini yürüten Merkel, 2005 yılında Almanya’nın ilk kadın başbakanı oldu.

2005’ten sonra 2009, 2013 ve 2017’de yeniden başbakan seçilen Merkel, 18 yıldan beri CDU genel başkanlık, 13 yıldan beri de başbakanlık koltuğunda oturuyor.

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