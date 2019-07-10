Dünya Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
AVRUPA

Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı Antti Ritte'yi askeri törenle karşıladığı sırada bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

Haber Merkezi AA
Alman Şansölye Merkel, resmi törenle Finlandiya Başbakanı Antti Ritte'yi karşıladı.
Alman Şansölye Merkel, resmi törenle Finlandiya Başbakanı Antti Ritte'yi karşıladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi.

Merkel'in titreme esnasında dişlerini sıktığı ve kendisini kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Başbakanlıktan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Merkel'in sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.

Alman Şansölye böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.

Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
OYNAT 01:41
Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı'nı ağırladı. Merkel tören sırasında yine titreme nöbeti geçirdi. Almanya Başbakanı'nın haftalar içerisinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdiği sırada böyle görüntülendi.

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

Merkel'i titreme tuttu
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