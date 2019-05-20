Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Merkelin halefinden Türkiye açıklaması
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

​Merkel'in halefinden Türkiye açıklaması

Merkel'in halefinden Türkiye açıklaması

Kritik Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi AB'nin 11 aşırı sağcı partisi İtalya’da ortak miting yaptı. Fransa’dan FN lideri Le Pen, artık bir süper güç olma zamanlarının geldiğini söyledi. Mitinge ayrıca İslam düşmanlığıyla tanınan Hollanda Özgürlük Partisi’nin lideri Wilders, Finlandiya’dan Finliler partisini lideri Huhtasaar, Slovak " Biz Aileyiz" partisinden Kollar, Avusturya için Özgürlük Partisi'nden Vilimski, Danimarka Halk Partisi’nden Vistisen, Flamanlar’ın Özü Partisi'nin lideri Annemans katıldı.

Haber Merkezi Diğer
Almanya Başbakanı Angela Merkel.
Almanya Başbakanı Angela Merkel.

İtalya’nın Milano kentinde 11 Avrupa Birliği ülkesinden gelen aşırı sağcı parti temsilcilerinin katılımıyla yapılan büyük mitingin ardından bir toplantı düzenlendi.

  • Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin lideri Marine Le Pen, AP seçimlerinin ardından, Strasbourg’da "aşırı sağcıların daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir grup oluşturabileceklerini" dile getirdi.

Mitinge ayrıca İslam düşmanlığıyla tanınan Hollanda Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders, Finlandiya’dan Finliler partisini lideri Laura Huhtasaar, Slovak "Biz Aileyiz" partisinden Boris Kollar, Avusturya için Özgürlük Partisi'nden Harald Vilimski, Danimarka Halk Partisi’nden Andres Vistisen, Flamanlar’ın Özü Partisi'nin lideri Gerolf Annemans katıldı.

Merkel’in halefinden Türkiye provokasyonu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)’in yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, AP seçimleri öncesi Türkiye üzerinden provokatif bir açıklama yaptı.

İBB Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin konuşan siyasetçi, "AP seçimleri için verilecek her oy, özgürlüğe sahip olmayan Türkiye’deki muhalefet için de verilmiş sayılacak" dedi.

Almanya'daki Türk parti liderine tehdit mektubu
DÜNYA
Almanya'daki Türk parti liderine tehdit mektubu

Almanya’da Türk partisine binlerce tehdit
DÜNYA
Almanya’da Türk partisine binlerce tehdit

Almanya'da ırkçı saldırı: 4 göçmen yaralandı
DÜNYA
Almanya'da ırkçı saldırı: 4 göçmen yaralandı
İlk seferi için geri sayım başladı

İlk seferi için
geri sayım başladı

​​Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.
Akın akın geliyorlar

Akın akın geliyorlar

​Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin ve Japonya...
Polisten filmgibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.
Atina'da kritik zirve

Atina'da kritik zirve

​Türk ve Yunan heyetleri Ege Denizi için Atina'da buluşacak.
15'inin fiyatı düştü

15'inin fiyatı düştü

Ramazan'da marketlerdeki fiyat değişimleri incelendi.
249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

​Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna soruşturma.
Ayak izleri<br>yakalattı

Ayak izleri
yakalattı

​İstanbul'da Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tezgahta 60 çeşit var

Tezgahta 60 çeşit var

"​Bizden ilham alıp fabrikada üretiyorlar."

1 gün kapansın

1 gün kapansın

​Esnaftan alışveriş merkezlerine saat tepkisi.
Gördüklerim <br>tüylerimi ürpetti

Gördüklerim
tüylerimi ürpetti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimleri açıklaması.
Huawei'nin<br>B planı hazır

Huawei'nin
B planı hazır

​Teknoloji devinin CEO'su aylar öncesinde açıklamıştı.
50 metre sürüklendiler

50 metre sürüklendiler

​Tedavi için giderken feci kazada öldüler.
En hızlı<br>büyüyen 100 şirket

En hızlı
büyüyen 100 şirket

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıktı.
Kabul edilemez<br>ülkeye geri dönün

Kabul edilemez
ülkeye geri dönün

​Çalışanlarını çeken ABD'li şirkete Bakan'dan tepki.
6 derece<br> birden artacak

6 derece
birden artacak

​Meteoroloji'nin yeni tahmininde sıcaklık uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.