Dünya Merkelin koronavirüs test sonucu belli oldu
KORONAVİRÜS

Merkel'in koronavirüs test sonucu belli oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı. Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Angela Merkel
Angela Merkel

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı. Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Almanya Başbakanı Angela Merkel karantinaya alındı
DÜNYA
Doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Almanya Başbakanı Angela Merkel karantinaya alındı
  • Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

Merkel bu fotoğrafları çekildikten hemen sonra şoke eden haberi öğrendi ve kendisini karantinaya aldı
FOTOĞRAF 10
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Merkel bu fotoğrafları çekildikten hemen sonra şoke eden haberi öğrendi ve kendisini karantinaya aldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'e geçtiğimiz cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Seibert, bugün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.


Test sonucu belli oldu

Test sonucu belli oldu

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