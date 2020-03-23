Merkel'in koronavirüs test sonucu belli oldu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı. Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.
DÜNYA
Doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Almanya Başbakanı Angela Merkel karantinaya alındı
Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.
Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Merkel bu fotoğrafları çekildikten hemen sonra şoke eden haberi öğrendi ve kendisini karantinaya aldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'e geçtiğimiz cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Seibert, bugün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.