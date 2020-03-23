Merkel'in koronavirüs test sonucu belli oldu

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EBA hakkında 8 önemli tavsiye öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak

Anadolu Üniversitesi, uzaktan öğrenim dönemi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Yakın zamanda ortaya çıkan ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim-öğretime uzaktan devam edilme kararı alındı. Uzaktan öğrenimde 40 yıllık tecrübesi ve 3 milyona yakın öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanmış olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve uzaktan öğrenim süreci hakkındaki tavsiyelerini 8 madde ile sıraladı.