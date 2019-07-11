Dünya Merkelin titreme nöbetine sandalyeli önlem
AVRUPA

Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem

Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem

Almanya Başbakanı Merkel'in Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde ayakta titreme nöbeti geçirmemesi için sandalyeli önlem alındı.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel.
Almanya Başbakanı Angela Merkel.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ayaktayken titreme nöbeti geçirmemesi için sandalyeli önlem alındı.

  • Başbakan Merkel'in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye konuldu.

Merkel ve konuk başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi.

Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.

Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
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Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı'nı ağırladı. Merkel tören sırasında yine titreme nöbeti geçirdi. Almanya Başbakanı'nın haftalar içerisinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdiği sırada böyle görüntülendi.

Törenden önce Alman medyasının sandalyelere özel ilgi göstermesi dikkati çekti

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

Merkel son olarak 10 Temmuz'da Finlandiya Başbakanı Annti Rinne'yi resmi törenle karşılaması esnasında titreme nöbeti geçirmiş, bu durum sağlığı konusunda Alman basınında spekülasyonlar yapılmasına yol açmıştı.

Alman Şansölye, sağlık durumuna ilişkin ''Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim'' ifadesini kullanmıştı.

Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli çözüm
OYNAT 00:36
Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli çözüm
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye ile önlem alındı. Merkel ve konuk Başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi. Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.


Merkel törende titremeye başladı
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Merkel törende titremeye başladı

Merkel'i titreme tuttu
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