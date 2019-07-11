Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem

Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli çözüm

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye ile önlem alındı. Merkel ve konuk Başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi. Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.