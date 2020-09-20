Mesajı alay konusu oldu

10 Eylül’de Fransa’nın Korsika Adası’nda Türkiye karşıtı söylemlerde bulunup “Avrupalılar olarak Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız” açıklamasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin bir mesaj yayınladı. 24-25 Eylül’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de Doğu Akdeniz’in de gündem maddeleri arasında yer alacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Twitter hesabından ilk kez Türkçe paylaşımda bulunan Macron, berbat Türkçe’siyle alay konusu oldu. Macron mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ajaccio’da, Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosunun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.”

ANLADIYSAM BAE’Lİ OLAYIM

Sosyal medyadaki mesajına tepki yağan Macron, kullandığı berbat Türkçe sebebiyle de büyük eleştiri aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, mesajı “Türkçe Google Translate” uygulamasından otomatik olarak çevirdiğini belirttikleri Macron’un ne demek istediğini anlamadıklarını ifade etti. François Morelle adlı Fransız sosyal medya kullanıcısı, “Az da olsa Türkçe biliyorum ama bu kadar da kötü bir çeviri görmedim” diye Macron’u eleştirdi. “Macron efendi! Resmen Google Translate’ten çevirmiş atmışsın mesajı. Türkçe danışmanına sorsaydın iyiydi. Ne dediğine Fransız kaldık. Bir şey anladıysam BAE’li olayım” diyen Ömer Salimoğlu adlı kullanıcı da Fransız Cumhurbaşkanı ile dalga geçti.