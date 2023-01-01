Mesajı atan da arabayı getiren de o

6 çete üyesi, sahte Fransa pasaportuyla İtalya’ya geçmeyi planlarken 4 tetikçinin açtığı çapraz ateşle ölmüşlerdi.
Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı çete üyesi 6 kişinin Yunanistan’da öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Abdurrahman Tekru, Doruk Ersu Büyüktunç, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz geçtiğimiz pazartesi günü Yunanistan’da uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetmişti. Yunan güvenlik birimleri cinayetle ilgili sır perdesini aralamaya çalışıyor. Kamera ve
cep telefonlarını inceleyen ekipler, olaydan sonra havalimanında silahla yakalanan göçmen kaçakçısı Süleyman Dalgıç’ın, çete üyeleriyle bağlantısını tespit etti.
DÖNDÜĞÜ TAKSİCİ TEŞHİS ETTİ
Çete üyelerine öldürüldükleri saldırıdan 10 dakika önce “Deşifre oldunuz, yerinizi biliyorlar. Kaçmanız gerek. Hazırlanın sizi oradan çıkaracağım” diye mesaj atan kişinin Süleyman Dalgıç olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin içinde ölü bulunduğu Alman plakalı “Ford” marka aracı da kaçmaları için Dalgıç’ın teslim ettiği belirlendi. Olay sırasında çalışır vaziyette olan aracı maktullerin bulunduğu yere Dalgıç’ın getirdiği kamera kayıtlarından tespit edildi. Dalgıç’ın arabayı teslim ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İfadesi
alınan taksi şoförü de Dalgıç’ı teşhis etti.