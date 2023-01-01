Mesajı atan da arabayı getiren de o

Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı çete üyesi 6 kişinin Yunanistan’da öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Abdurrahman Tekru, Doruk Ersu Büyüktunç, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz geçtiğimiz pazartesi günü Yunanistan’da uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetmişti. Yunan güvenlik birimleri cinayetle ilgili sır perdesini aralamaya çalışıyor. Kamera ve

Çete üyelerine öldürüldükleri saldırıdan 10 dakika önce “Deşifre oldunuz, yerinizi biliyorlar. Kaçmanız gerek. Hazırlanın sizi oradan çıkaracağım” diye mesaj atan kişinin Süleyman Dalgıç olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin içinde ölü bulunduğu Alman plakalı “Ford” marka aracı da kaçmaları için Dalgıç’ın teslim ettiği belirlendi. Olay sırasında çalışır vaziyette olan aracı maktullerin bulunduğu yere Dalgıç’ın getirdiği kamera kayıtlarından tespit edildi. Dalgıç’ın arabayı teslim ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İfadesi