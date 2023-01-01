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Dünya

Mesajı atan da arabayı getiren de o

Yunanistan’daki infazda sır perdesini aralayacak tek isim, olaydan sonra havalimanında yakalanan Süleyman Dalgıç. Çete üyelerine saldırıdan 10 dakika önce “Yeriniz deşifre oldu” diye mesaj atan kişinin Dalgıç olduğu, kaçmaları için aracı da yine onun getirdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
04:00 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
6 çete üyesi, sahte Fransa pasaportuyla İtalya’ya geçmeyi planlarken 4 tetikçinin açtığı çapraz ateşle ölmüşlerdi.

6 çete üyesi, sahte Fransa pasaportuyla İtalya’ya geçmeyi planlarken 4 tetikçinin açtığı çapraz ateşle ölmüşlerdi.

Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı çete üyesi 6 kişinin Yunanistan’da öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Abdurrahman Tekru, Doruk Ersu Büyüktunç, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz geçtiğimiz pazartesi günü Yunanistan’da uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetmişti. Yunan güvenlik birimleri cinayetle ilgili sır perdesini aralamaya çalışıyor. Kamera ve

cep telefonlarını inceleyen ekipler, olaydan sonra havalimanında silahla yakalanan göçmen kaçakçısı Süleyman Dalgıç’ın, çete üyeleriyle bağlantısını tespit etti.


DÖNDÜĞÜ TAKSİCİ TEŞHİS ETTİ

Çete üyelerine öldürüldükleri saldırıdan 10 dakika önce “Deşifre oldunuz, yerinizi biliyorlar. Kaçmanız gerek. Hazırlanın sizi oradan çıkaracağım” diye mesaj atan kişinin Süleyman Dalgıç olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin içinde ölü bulunduğu Alman plakalı “Ford” marka aracı da kaçmaları için Dalgıç’ın teslim ettiği belirlendi. Olay sırasında çalışır vaziyette olan aracı maktullerin bulunduğu yere Dalgıç’ın getirdiği kamera kayıtlarından tespit edildi. Dalgıç’ın arabayı teslim ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İfadesi

alınan taksi şoförü de Dalgıç’ı teşhis etti.


#Yunanistan
#Atina
#çete
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