2021 Kudüs raporu: Mescid-i Aksa kuşatılıyor

İşgal altındaki Kudüs, 2021 yılını işgal hükümetinin kurumları ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için çalışan yerleşimci grupların şehrin tarihi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan fiili çalışmaların, baskı ve şiddetin artırıldığı bir yıl olarak bitirdi. İslam dünyası ve uluslararası toplumun, geçtiğimiz yıl patlayan ve 2021 yılında da etkisini gösteren küresel pandemi ile meşgul olmasını fırsat olarak değerlendiren işgalci İsrail yönetimi, mahkemelerini, güvenlik güçlerini ve işgalci yerleşimcilerin kuruluşlarını Kudüs halkı üzerinde baskı aracı olarak kullandı. Bazı Arap ülkelerinin İsrail’le yürüttüğü ‘normalleşme’ sürecini ve uluslararası toplumun Yahudileştirme politikalarına sessiz kalmasını fırsat bilen işgal yönetimi, Kudüslü Müslümanlara yönelik faaliyetlerini rahatça sürdürebildi.

EV YIKIMLARI, YENİ İNŞAATLARA RUHSAT VERİLMEMESİ VE GÖÇE ZORLAMA

Kadim Kudüs’ü çevreleyen Şeyh Cerrah, Silvan ve Vadi El Cevz Mahalleleri geçtiğimiz yıl işgal yönetiminin hedefindeydi. Esasen işgal altındaki toprakların genelinde el koyma, yıkım ve kamulaştırma çalışması hız kesmeden devam etse de, medyanın gündeminde olması ve “Müslümansızlaştırılmış bir Kudüs” inşa etmek için verilen mücadelede Kudüs’teki faaliyetler diğer bölgelere göre daha çok dikkat çekiciydi. Kudüs’teki işgal belediyesi, bünyesindeki İsrail Toprakları Dairesi İnşaat ve Planlama Komisyonu, bu el koyma ve göçe zorlama politikasının yürütücüsü olarak faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Buradaki asıl amaç, yeni Yahudi yerleşim bölgeleri inşa etmek, mümkün olduğu kadar Yahudi yerleşimci ikamet ettirmek ve Müslümanların yaşadıkları mahalle ve sokakları çembere alıp sıkıştırarak göçe zorlamak. Şeyh Cerrah Mahallesinde 56, Silvan Mahallesinde 84 eve tahliye emri verilirken, Kadim Kudüs’ü çevreleyen yerleşim birimlerinde toplam 473 eve yıkım kararı, 780 eve de hem yıkım kararı hem de para cezası verildi. Önceki yıllarla birlikte toplamda 23.253 eve yıkım kararı verildi. Son olarak haklarında yıkım kararı verilen evlerin yıkımı gerçekleşirse önceki yıllarla birlikte toplam 115.000 Kudüslü evsiz kalmış olacak. Müslümanların çoğalan nüfusu ile birlikte kendi arazilerine ev yapmak için yaptığı başvurular, işgal belediyesi tarafından görmezden gelindi. 2021 yılında 473 evin yıkım kararı verildi. 652 Kudüslü ruhsat istedi. Bunlardan 9 tanesine onay verildi. 42 başvuru hiç bakılmadan beklemeye alındı. 601 başvuru ise reddedildi. 2021 yılında 162 ev yıkıldı. Bu evlerden 108'i işgal belediyesi, 54 tanesi ise sahipleri tarafından yıkıldı. Belediye her yıktığı evin metrekaresi başına 1.000 şekel (317 dolar) aldı. Ekonomik imkanı olmayan Müslümanlar, yıkım parası veremeyecekleri için kendi evlerini kendileri yıkmak zorunda bırakıldı.

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Mescid-i Aksa kuşatılıyor.

EL KONULAN EMLAKLAR ÜZERİNE YERLEŞİM BİRİMLERİ İNŞAA POLİTİKASI

2021 yılında Kudüs’te Yahudi yerleşim birimleri inşa etmek maksadıyla; işgalci Kudüs Belediyesi, Doğal Çevre İdaresi, Tarih Koruma İdaresi ve bazı Siyonist yerleşimci örgütler tarafından, “Kalandiya Havalimanı çevresinde, Beyt Safâfa, Telletü’l Fransiyye, Cebelü’l Mükebbir, Umm Tûba, el- Velce, el- İseviyye, Şufât, Beyt Hanîna, Cebelü’l Meşârif, Şeyh Cerrâh ve Keremü’l Müfti “ mıntıkalarındaki 14.870 dönüm araziye el konuldu. Gasp edilen bu araziler üzerine 19.243 yerleşim birimi inşa edilmesi için onay verildi. Bu projelerin bir kısmının inşasına başlandı.

MESCİD-İ AKSA ALTINDAKİ KAZILAR VE YAHUDİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

İşgal yönetimi, Kudüs’ün İslami tarihini ve kimliğini ispat eden delilleri ortadan kaldırmak için çok sayıda çalışma yürütüyor. Kudüs’ü Yahudileştirimek için kurulan El’ad Örgütü, Silvan Mahallesi mıntıkasından başlayıp Meğâribe Kapısı’na dolayısıyla da Burak duvarına ulaşan 2 tünel inşasını bitirmiş durumda. Aynı örgütün yürüttüğü üçüncü tünelin inşası sürmektedir. Bu tünel ise, Mescid-i Aksâ’nın güneydoğu mıntıkasındaki Aynu’l Azra (Azra Pınarı) mıntıkasından başlayıp Mescid-i Aksâ’nın güney surlarındaki Emevi Sarayları altına kadar uzanmaktadır. Yapılan bu kazılar sebebiyle bölgede bulunan 83 evde çatlaklar oluştu. Mescdi- Aksa’nın el- Hadid Kapısı önündeki tarihi taşlar çöktü. 9 sokak ve cadde ismi İbranice olarak değiştirildi. Diğer yandan yürüttükleri Keydem Yaruşelayim (İlk Önce Kudüs) Projesi çerçevesinde Mescid-i Aksâ’nın güney surlarına 100 metre uzaklıkta 15 bin metrekare üzerine 6 katlı bir Yahudi merkezi inşa etmeyi ve Mescid-i Aksa’nın ayrılmaz parçası olan Burak Duvarı önündeki sahada (Onlarca evden oluşan yüzlerce yıllık Meğaribe Mahallesi 1967 de gasp edilerek yıkılarak bu alan oluşturuldu.) Yahudi kadınlar ve ıslahçı Yahudiler için özel ayin alanı açmayı planlıyor. Özetlenebilecek diğer Yahudileştirme Planları ; Mescid-i Aksa’nın Batı surlarına 200 metre yakınlıktaki bir alana “İsrail’in Gururu” adlı kubbeli ve görkemli bir sinegog yapılması. (Buradaki amaç, Kudüs panaromasında şaheser bir görüntü veren 144 dönümlük Mescid-i Aksâ Külliyesi manzarasının önünü kesmek.) Mescid-i Aksa’nın doğu tarafına düşen, Kudüs İslam Vakıfları’na ait olan Tantûr Firavn” mıntıkasında 250 adet hayali Yahudi mezarı inşa etmek. Yusufiyye İslam mezarlığını bozarak halka açık bahçe haline getirmek. Yılardır Müslümanlara yönelik uygulanan ekonomik ambargo ve pandemi sürecinin etkisi ile önceki yıl yüzde 79.6 olan yoksulluk oranı yüzde 85’e çıktı. Önceki yıl 17 bin civarında çalışabilir Kudüslü işsizken, bu yılki işsizlik rakamı 21 bine yükselerek yüzde 24 oranında artış gösterdi. İşgal hükümeti sağlık bakanlığı, Kudüs’ün asıl sahipleri dâhil tüm halkı zorunlu olarak aşıladı. Geçtiğimiz yıl 132 Kudüslü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, vefat sayısı bu yıl 136’ya yükseldi. Kudüs ve civarında yaşayan Müslümanların ekili ve dikili arazileri işgalci fanatik Yahudilerin baskınlarına neden oldu. 2600 civarında yetişmiş zeytin ağacı, hasat döneminde kesilerek veya yakılarak yok edildi.

Mescid-i Aksa kuşatılıyor.

TÜRKİYE’DEN GİDEN DESTEKLER, KUDÜSLÜLERE MORAL OLUYOR…

Mirasımız Derneği’nin (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasımızı Koruma ve Yaşatma Derneği) 2021 Faaliyetleri

2021 yılının Üç ayları ve Ramazan ayını içerisinde son yılların en büyük saldırısı altında olan Kudüs ve Mescid-i Aksâ, başta Türkiye olmak üzere dünya insanlığının gündemindeydi. İşgalci fanatik Yahudilerin Ramazan ayının 28’inde Mescid-i Aksâ’ya yapmak istedikleri büyük baskın, Kudüslü Müslümanların canları pahasına gerçekleştirdikleri büyük direniş sonucu amacına ulaşamadı. İşgal hükümetinin Mescid-i Aksa’da ribat görevi yapan ve olası baskına müsaade etmeyen binlerce Müslümana dünya insanlığının gözleri önünde yaptığı silahlı saldırı, başta İslam dünyası olmak üzere dünya insanlığının vicdanını harekete geçirdi. Saatler süren saldırıda, “Tekbir”den başka silahı olmayan Müslümanların, üzerlerine yağan ses ve gaz bombaları ile metal uçlu plastik mermilere direnişi tüm dünyada kısa sürede yankı bulmuş ve işgal güçleri Mescid-i Aksâ’dan çekilmek zorunda kalmıştı.

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Mescid-i Aksa kuşatılıyor.

Bu saldırıya karşı gösterilen tepki, işgal altındaki toprakların tamamında büyük bir kitlesel direnişe dönüşmüş ve Müslümanlar 11 gün süren direniş sonrası dünya için küçük ama Müslümanlar için büyük bir zaferle sonuçlanmıştı. Binlerce yaralı, yüzlerce şehit verilmiş ama yenilmez denilen işgalcinin yaşadığı hezimet, Müslümanların direnişe ve özgürlüğe olan inançlarını bir kere daha perçinlemişti. İşte o direniş sürecinde en büyük vazifelerden birini de, ekonomik zorluklar nedeniyle kapanmanın eşiğine gelen Makasıd Vakıf Hastanesi görmüştü. Binlerce yaralı Makasıd Hastanesi acil servisine alınıp tedavileri burada gerçekleştirilmişti. “Acil Yardım” kodu ile başlattığımız yardım kampanyası neticesinde temin ettiğimiz 1.175.000 TL değerindeki ilaç ve tıbbi ihtiyaç malzemelerini, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'in nezaretinde hastane yetkililerine teslim ettik. Binlerce gönüllümüzün destekleri ile başta Ramazan ayı olmak üzere yıl boyunca devam ettirdiğimiz kumanya yardımlarını, ihtiyaç sahibi 14.375 aileye ulaştırdık.

Mescid-i Aksa kuşatılıyor.

Mobil ekiplerimizle Ramazan boyu Kudüs’te ve Kudüs’e bağlı Şufat Mülteci kampında yaşayan ihtiyaç sahibi 12.635 aileye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Kadir Gecesini ihya etmek için Mescid-i Aksâ’ya gelen binlerce Müslümana iftarlık ve sahurluk ikramı yaptık. 88 aileye 174.000 TL Fitre, 305 aileye 920.000 TL Zekât ulaştırdık. Ramazan ve Kurban bayramlarında başta yetimler olmak üzere 915 ihtiyaç sahibi çocuğu bayramlık ve bayram harçlığı ile sevindirdik. Kurban bayramında İslami usûllere göre ve hijyenik ortamlarda kesilen kurbanları Kudüslü ihtiyaç sahibi 8.970 aileye paylaştırdık. 181 aileye hayırseverlerin destekleriyle yıl boyunca nakdi yardım yaptık. Okulların açıldığı dönemde ihtiyaç sahibi 703 çocuğa içerisinde eğitim seti olan çanta hediye ettik. Talepte bulunan Müslüman ailelerin arazilerine 1.280 zeytin ağacı fidanı diktik. Bu şekilde sürdürülebilir ekonomik katkı sunmayı hedefliyoruz. Fidan dikimlerimiz her yıl Ekim ayında başlayıp Mart ayına kadar devam ediyor. Kış yardımları kapsamında 1150 aileye battaniye, ısıtıcı ve kışlık giyecek yardımı yaptık.

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Mescid-i Aksa kuşatılıyor.

38 ÜLKE’DEN 209 KARİKATÜRİST, “ÖZGÜR KUDÜS” İÇİN ÇİZDİ

Bu yıl 4. Kez gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması” ile Kudüs’teki işgali, yaşanan insanlık dramını ve özgür Kudüs özlemini dünya insanlığının gündemine getirmeye çalıştık. 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 karikatür, 6 ülkeden tanınmış karikatüristlerden oluşan bir jüri ile değerlendirildi. 18 Aralık’ta düzenlediğimiz bir törenle de ödüller sahiplerine teslim edildi. Mirasımız Derneği, 15 yıldır bir yandan Osmanlı’nın Kudüs’teki tarihi mirasını ihya ederken, bir yandan da yıl boyunca ülkemizde Kudüslü Müslümanların hayata tutunmalarını sağlayacak insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan yurtiçinde düzenlediği seminerler. Konferanslar, yarışmalar ve dergi, kitapçık v.b. basılı materyaller aracılığıyla bilinçlendirme faaliyetlerine devam etmektedir.