Dünya Mescid-i Aksa minberinden İsraile tepki Kudüsün asıl sahibi Filistinlilerdir
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa minberinden İsrail'e tepki: Kudüsün asıl sahibi Filistinlilerdir

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini ve mülklerini hedef alan yıkım politikasına tepki gösterildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mescid-i Aksa minberinden İsraile tepki: Kudüsün asıl sahibi Filistinlilerdir
Arşiv.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'teki cuma hutbesini, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin okudu.

Şeyh Hüseyin, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkmaya hız verdiğini vurgulayarak, Filistinlilere "İsrail zulmüne karşı birlik olma ve mücadele etme" çağrısında bulundu.

  • Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif baskınlarına da dikkati çeken Şeyh Hüseyin, "Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve Filistinlilerin Kudüs'ün asli sahipleri olduğunu" yineledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına rağmen Mescid-i Aksa'daki cuma namazına yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi
OYNAT 00:00
Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi
Koronavirüsü hızla yayılırken ülkeler gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Virüsün yayılmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa kapatılmıştı. Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının ardından avlusu bomboş görüntülendi. Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatılırken ezan okumasına devam edilecek.

İşgalci İsrail askerleri Filistinli kadını sürükleyerek gözaltına aldı
OYNAT 00:52
İşgalci İsrail askerleri Filistinli kadını sürükleyerek gözaltına aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kadınlara saldırdı. İsrail askerlerinin sert müdahalesine uğrayan Filistinli bir kadın yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
OYNAT 01:24
Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
İşgalci İsrail güçleriyle Hamas arasında varılan ateşkes kararının ardından Filistinliler Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yöneldi. Binlerce Filistinli tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı. Burada şükür secdesi yapıp dualar etti.
Binlerce personel alınacak

Binlerce personel alınacak

​Bakan 'Konuyu bizzat takip ediyorum' diyerek duyurdu.
Bugünden itibarenhesaplara yatırılacak

Bugünden itibaren
hesaplara yatırılacak

Bakan'dan 200 bin üreticiye destek müjdesi.
Avrupadan Burdura

​174 gündür yollarda: 8 bin kilometre pedal çevirdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar.

​Kılıçdaroğlu, eşcinsellere 'yasal düzenleme' vaadini sözlü olarak da ifade etmiş.

​Önce yaptılar sonra kanıtladılar: Muadillerinden 5 kat daha üstün.

​Eşiyle tatilde keşfetti, dronla çekip yetkililere gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.