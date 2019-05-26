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Dünya Mescid-i Haramın 74 kapısı daha açıldı
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ORTADOĞU

Mescid-i Haram'ın 74 kapısı daha açıldı

Mescid-i Haram'ın 74 kapısı daha açıldı

Suudi Arabistan yönetimi, ramazan ayının son 10 gününe girerken Mescid-i Haram'ın 74 kapısının daha açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Ramazan ayında yaklaşık 45 milyon kişi kutsal toprakları ziyaret ediyor.
Ramazan ayında yaklaşık 45 milyon kişi kutsal toprakları ziyaret ediyor.

Mescid-i Haram Hizmet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Mescid-i Haram Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, ramazan ayının son 10 gününe girerken Mescid-i Haram'ın 74 kapısının daha açıldığı kaydedildi.

  • Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, bu kapıların açılmasının ardından toplam 170 kapının ziyaretçileri karşılamak üzere hazır olduğu belirtilen açıklamada, mescidin ana kapılarındaki yoğunluğu azaltmak, ziyaretçilerin ve umrecilerin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir adım atıldığı bilgisi verildi.

Resmi verilere göre, ramazan ayında yaklaşık 45 milyon kişi kutsal toprakları ziyaret ediyor.

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