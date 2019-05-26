Mescid-i Haram'ın 74 kapısı daha açıldı

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İstanbul Kağıthane'de muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 bin bekçi daha alacağız. Sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz" dedi. Soylu ayrıca, İstanbul'un dünyanın en temiz 3'üncü metropolü olduğunu söyledi.