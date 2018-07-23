Alman basını Özil'e karşı cephe aldı

Frankfurter Rundschau gazetesi, ''Özil, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve medyayla hesaplaştı'' başlığını kullandığı haberinde, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa sahip çıktığına, DFB, medya ve sponsor olan Mercedes firmasını sert bir şekilde eleştirdiğine yer verdi.

Der Tagesspiegel gazetesi, manşetinden duyurduğu haberinde, milli takımı bırakan 29 yaşındaki oyuncunun saygısızlığı ve ırkçılığı hissettiği sürece oynamayacağını kaydettiği aktarıldı.

Spiegel online sitesinde yer alan haberde, "Özil, Almanya için oynamak istemiyor'' başlığı flaş haber olarak kullanıldı.

Geçtiğimiz aylarda biyografi kitabı çıkan #MesutÖzil, Almanya'da katıldığı takım seçmelerinde yaşadığı zorlukları bu cümlelerde ifade etmişti... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 23 Tem, 2018, 12:38öö PDT )

Haberde, tecrübeli futbolcunun Almanya Milli Takımı'nda oynamak istememesine gerekçe olarak kendisine yönelik ırkçılık ve saygısızlık yapılmasını gösterdiği belirtilerek, Mesut Özil'in özellikle DFB Başkanı Reinhard Grindel'i hedef aldığı ifade edildi.

Focus'ta yer alan haber yorumda ise Mesut Özil'in açıklamalarının ne kadar kırgın olduğunu gösterdiği belirtildi. Haberde, özellikle Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası baskıya maruz kaldığı dönemde DFB tarafından yalnız bırakıldığı hissine kapıldığına ve en önemlisinin ise okuduğu ortaokulda yapılması planlanan etkinliğin iptal edilmesinin kendisini derinden üzdüğüne dikkat çekildi.

Yorumda, ''DFB Başkanı Grindel görevde kalmak istiyorsa Mesut'un açıklamalarına bir argüman getirmeli.'' ifadesi kullanıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise ''Özil artık Almanya için oynamayacak'' başlığını kullandı. Mesut Özil'in milli takımı bırakmasının iyi bir gelişme olmadığının vurgulandığı haberde, Alman futbolundaki krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuldu.

"Özil'in ayrılığı bundan daha acımasız bir şekilde olamazdı. Fakat Özil bu ayrılığa iyi hazırlanamamış"

Schonungsloser hätte die Abrechnung von #Özil nicht sein können. Gut beraten war er damit allerdings nicht. https://t.co/TihCPor1Ph pic.twitter.com/OmZvy5B0wm — FAZ.NET (@faznet) 23 Temmuz 2018

Die Welt gazetesi, manşetinden verdiği haberinde, İngilizce ''Mesut'tan mesaj'' anlamına gelen ''Message from Mesut'' başlığını tercih etti. Haberde, Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası ilk kez açıklama yaptığı vurgulanarak, futbolcunun yaptığı suçlamaları okuyucularına aktardı.

Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberde de ''Suskunluğun sonu'' başlığı kullanıldı. Haberde, Mesut'un Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası ilk kez suskunluğunu bozduğu ve tutumundan geri adım atmadığı, özür dilemediği aksine taarruza geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası Mesut Özil'i hedef tahtasına oturtarak adeta linç kampanyası başlatan Bild gazetesi ise ''Özil'in istifa feryadı ve Almanya ile şaşkın hesaplaşması'' başlığını kullandı. Bild gazetesi, Mesut Özil'in yaptığı açıklamaları hazırladığı analiz haberle çürütmeye çalıştı.

Bild gazetesi daha önce Özil hakkında "Umre'ye gitti, Türkiye'yi özlediğini söyledi" ve "Alman Milli Takımı Özil ve Gündoğan'ı kovmalıydı" şeklinde manşetler atmıştı.

Mesut Özil'in açıklamayı Almanca değil İngilizce yapmasının ilginç olduğunu ve bir 'cinayet' romanı gibi yazıldığı yorumunda bulundu. Bild, Özil'in mektubunu eleştirirken, "Bu açıklamanın mesajı şu: Sadece bir kişi hata yapmadı: BEN" yorumunda bulundu.

Bild gazetesi daha önce 'Özil hiç bir şey yapamıyor, takımın sinir seviyesi iki katına çıktı' başlığı atmıştı

Stern dergisinin internet sitesindeki haberde de ''Mesut Özil istifa etti: Bugün yaşadığımız Almanya için üzücü bir sembol'' ifadesi kullanıldı.

Mesut Özil Alman basınının iki yüzlü tavrını eleştirmişti

Açıklamasında Alman medyasının tavrını değinen Mesut, "Futbolumun eleştirilmesini kabul edebilirim ancak Alman medyasının çifte vatandaşlığımdan ötürü beni suçlamasını ve bir fotoğraf nedeniyle kötü geçen Dünya Kupası'nın faturasını takım adına bana kesmesini kabul edemem" değerlendirmesinde bulundu.

Alman medyasının 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansını eleştirmediğini belirten orta saha oyuncusu, "Onlar sadece benim Türk köklerimi ve yetişme tarzımı eleştirdi. Gazeteler, Alman ulusunu bana karşı cepheleştirmeye çalıştı. Medya çifte standart yaparak beni üzdü. Mesela eski Almanya Milli Futbol Takımı kaptanı Lothar Matthaus bir başka dünya lideriyle buluşmuştu. Fakat o neredeyse hiç eleştiri almadı. Türk olmam beni daha kolay bir hedef mi yapıyor?" ifadelerini kullandı.

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