|
Dünya

'Mesut Özil siyasete giriyor' iddiası Almanları panikletti: Erdoğan ile ilişkisine dikkat çektiler

Almanya'da Türkler tarafından kurulan parti, sesini geniş kitlelere duyurabilmek için Mesut Özil'in reklam yüzü olmasını istiyor. Özil'in siyasete gireceği iddiaları üzerine Alman basını Özil'in, Almanya'daki Türklerin büyük desteğini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlığına dikkat çekti.

09:53 - 5/02/2024 Pazartesi
Diğer
Bild gazetesinin Mesut Özil haberi
Bild gazetesinin Mesut Özil haberi

Alman medyasına göre, Almanya'da yaşayan Türkler, yeni oluşturulan DAVA adlı parti aracılığıyla siyaset sahnesine giriş yapıyor. Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak üzere hazırlıklarını sürdüren parti, seçime kabul edilebilmesi için 18 Mart'a kadar 4 bin imza toplamak zorunda.


Reklam yüzü Mesut Özil olsun istiyorlar


Bild gazetesi, partinin, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i reklam yüzü olarak istediğini yazdı.


Haziran seçimleri öncesinde milyonlarca Alman-Türk'ün oyunu almak için kampanya yürüten partinin, Özil'i de çalışmalara dahil etmek istediği bilgisi paylaşıldı.





DAVA: Bizi çok mutlu eder


Almanya'da var olan sorunları tespit etmek için partinin ünlü isimlere başvurabileceği belirtilerek, parti yetkililerinin Özil hakkındaki açıklamalarına yer verildi:


O iyi bir adam. Harika olacağını düşünüyoruz. Alman Milli Takımı için çok şey yaptı. Büyük futbolcu, büyük halk figürü.


Özil'in DAVA'nın reklam yüzü olması bizi çok mutlu eder. Özil ile DAVA'nın programının ne olduğunu açıkça görebilirsiniz: Alman toplumunda tanınıyorsunuz, milli takımın oyun kurucususunuz, mükemmel bir şekilde entegre olduğunuz düşünülüyor.



5 milyon oyluk seçmen potansiyeli


Almanya'da, Alman pasaportuna ve oy kullanma hakkına sahip 2,5 milyon Müslüman var.


Nisan 2024'ten itibaren planlanan vatandaşlık yasasının değişmesi halinde, 2,5 milyon Müslüman Alman vatandaşının daha oy kullanma hakkına sahip olacağı konuşuluyor.


Aynı Alman gazetesi, matematiksel olarak DAVA için 5 milyon oyluk bir seçmen potansiyeli olduğunu vurguladı.



"Erdoğan Almanya'daki Türkler arasında popüler"


Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkler arasında son derece popüler olduğunu da yazdı.


Erdoğan'ın, Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede yaşayan Türk vatandaşlarından yaklaşık 500 bin oy aldığı belirtilerek, "Bu da yüzde 67'lik bir oy oranı!" hatırlatması yapıldı.


DAVA partisinin Türkiye ile bağları olduğunu aktaran söz konusu gazete, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesut Özil arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı.


#Almanya
#Mesut Özil
#siyaset
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜİK yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı! 2024 Ocak ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu?