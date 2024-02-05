'Mesut Özil siyasete giriyor' iddiası Almanları panikletti: Erdoğan ile ilişkisine dikkat çektiler

Alman medyasına göre, Almanya'da yaşayan Türkler, yeni oluşturulan DAVA adlı parti aracılığıyla siyaset sahnesine giriş yapıyor. Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak üzere hazırlıklarını sürdüren parti, seçime kabul edilebilmesi için 18 Mart'a kadar 4 bin imza toplamak zorunda.





Reklam yüzü Mesut Özil olsun istiyorlar





Bild gazetesi, partinin, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i reklam yüzü olarak istediğini yazdı.





Haziran seçimleri öncesinde milyonlarca Alman-Türk'ün oyunu almak için kampanya yürüten partinin, Özil'i de çalışmalara dahil etmek istediği bilgisi paylaşıldı.

















DAVA: Bizi çok mutlu eder





Almanya'da var olan sorunları tespit etmek için partinin ünlü isimlere başvurabileceği belirtilerek, parti yetkililerinin Özil hakkındaki açıklamalarına yer verildi:





O iyi bir adam. Harika olacağını düşünüyoruz. Alman Milli Takımı için çok şey yaptı. Büyük futbolcu, büyük halk figürü.





Özil'in DAVA'nın reklam yüzü olması bizi çok mutlu eder. Özil ile DAVA'nın programının ne olduğunu açıkça görebilirsiniz: Alman toplumunda tanınıyorsunuz, milli takımın oyun kurucususunuz, mükemmel bir şekilde entegre olduğunuz düşünülüyor.









5 milyon oyluk seçmen potansiyeli





Almanya'da, Alman pasaportuna ve oy kullanma hakkına sahip 2,5 milyon Müslüman var.





Nisan 2024'ten itibaren planlanan vatandaşlık yasasının değişmesi halinde, 2,5 milyon Müslüman Alman vatandaşının daha oy kullanma hakkına sahip olacağı konuşuluyor.





Aynı Alman gazetesi, matematiksel olarak DAVA için 5 milyon oyluk bir seçmen potansiyeli olduğunu vurguladı.









"Erdoğan Almanya'daki Türkler arasında popüler"





Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkler arasında son derece popüler olduğunu da yazdı.





Erdoğan'ın, Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede yaşayan Türk vatandaşlarından yaklaşık 500 bin oy aldığı belirtilerek, "Bu da yüzde 67'lik bir oy oranı!" hatırlatması yapıldı.





DAVA partisinin Türkiye ile bağları olduğunu aktaran söz konusu gazete, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesut Özil arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı.



