Meta yeni uygulaması Threads’ı değiştiriyor

Threads, en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’a bağlantılı olarak çalışıyor.

Adam Mosseri, online olarak da paylaşım yapılabilmesi için çalışıldığını duyurdu.

Kullanıcıların bazılarının tepkisini çeken bir başka nokta ise, açılan bir Threads profilinin yalnızca o hesabın bağlı olduğu Instagram hesabı silinerek tam olarak silinebiliyor olması.