Meteor yağmuru bugün zirvede

Eta Aquarid meteor yağmuru dün itibarıyla başladı. Gökyüzü tutkunları için heyecan verici anların yaşanacağı meteor yağmurunda zirve noktasına bugün ulaşacağı belirtildi. Söz konusu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı kozmik toz bulutlarının Dünya atmosferine girmesiyle meydana geldiği aktarıldı. Dünyamız her yıl Halley’in yörüngesinden geriye kalan parçacıkların içinden geçerken bu görsel şölen oluşuyor. Atmosfere saatte onlarca göktaşı girdiğinde, gökyüzünde arka arkaya parlayan izler görmek mümkün oluyor. Güney yarımkürede, meteor yağmurunun en yoğun haliyle izleyebileceği aktarılırken, Türkiye gibi kuzey yarımküredeki ülkelerde saatte 20-30 civarında meteorun sayılabileceği ifade edildi.