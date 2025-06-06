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Akademi değil baskı merkezi: Michigan Üniversitesi Filistin destekçisi öğrencileri izlemek için dedektif tuttu

Akademi değil baskı merkezi: Michigan Üniversitesi Filistin destekçisi öğrencileri izlemek için dedektif tuttu

20:336/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
AA
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Michigan Üniversitesi'nde daha önce öğrenciler Filistin'e destek gösterilerinde bulunmuştu.
Michigan Üniversitesi'nde daha önce öğrenciler Filistin'e destek gösterilerinde bulunmuştu.

Michigan Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencileri gizlice takip ettirmek için özel dedektifler tuttu. Kampüste ve kampüs dışında yürütülen gözetim operasyonu, öğrencilerin konuşmalarını dinlemeye ve tehditkar davranışlara kadar uzandı. Üniversitenin bu amaçla özel bir güvenlik şirketine 800 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

ABD'de Michigan Üniversitesinin, Filistin yanlısı öğrenci gruplarını izlemek için özel dedektifler tuttuğu belirtildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Detroit merkezli özel güvenlik şirketi City Shield'e bağlı çalışan sivil görevliler, öğrencileri hem kampüs içinde hem de dışında gizlice takip edip kayda alıyor ve konuşmalarını dinliyor.

Öğrencilere yönelik tehditkar davranışlar

Filistin destekçisi öğrenci grubu "Students Allied for Freedom and Equality" (SAFE) üyeleri, birçok kez sivil dedektifler tarafından takip edildiklerini ve bu kişilerin bazı durumlarda tehditkar davranışlar sergilediklerini belirtti.

Öğrenciler, kendilerini takip edenler tarafından hakarete uğradıkları, hatta birinin üzerlerine araba sürdüğü iddiasında bulundu.

Üniversiteden casusluğa dev bütçe

Öte yandan Üniversitenin, Haziran 2023-Eylül 2024 döneminde City Shield'in ana şirketine en az 800 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

Takip edildiğini belirten öğrenci Katarina Keating, yaşadıkları karşısında hem tedirgin olduğunu hem de yapılan harcamanın "saçmalığını" vurgulayarak, "Aktivist öğrencileri takip etmek için milyonlar harcanması gerçekten akıl almaz." dedi.

Bir başka öğrenci Josiah Walker da uğradığı takip ve iftiralar yüzünden büyük baskı hissettiğini dile getirerek, "Beni hedef almak için harcadıkları çaba inanılmaz. Sadece rahat bırakın." diye konuştu.

Ajanlığa 'kampüs güvenliği' kılıfı

Öğrenciler, kendilerini takip eden kişilerin bazen engelli numarası yaptığını, suçlamalarda bulunduğunu ve hatta etraflarındaki masalara oturarak sohbetlerini dinlediğini aktardı.

Michigan Üniversitesi ise konuya ilişkin açıklamasında, uygulanan güvenlik önlemlerinin "kampüs güvenliğini sağlamak amacıyla" yapıldığını ve bireylerin inançlarına ya da bağlı oldukları gruplara göre hedef alınmadıklarını savundu.

Aktivistler ise özel dedektiflerin kullanılmasıyla ilgili ciddi kaygı taşıdıklarını ifade ederek, bu uygulamanın öğrencilerde "soğutucu etki" yaratacağı uyarısında bulundu.



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