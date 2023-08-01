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Miçotakis: Türkiye AB diyaloğundan memnunuz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşme sonrası, "Türkiye-AB diyaloğunu memnuniyetle karşılıyoruz" mesajı verdi. Yunan lider, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı olduklarını da söyledi.

10:44 . 1/08/2023 Salı
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GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.

Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis
, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

Miçotakis, GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, 20 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, Ankara ile yeniden angajmana hazır olduklarını söylemişti.

"Türkiye-AB diyaloğunu memnuniyetle karşılıyoruz"

Miçotakis ve Hristodulidis, Türkiye-AB diyaloğunu memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun "kademeli" ve gerekirse "tersine çevrilebilir" olması gerektiğini savundu.

Yunan Başbakan, "Bu iki kelime bize yol göstermeli. İyimser olabiliriz ama saf değiliz." ifadelerini kullandı.

Rum kesiminin gözü Kıbrıs meselesinde

Hristodulidis de Türkiye ile olumlu bir gündem başlatmanın Ankara'nın Kıbrıs meselesi konusunda "olumlu adımlar" atması anlamına geldiği görüşünü paylaştı.

Rum lider, "AB'li ortaklarımızın da aynı görüşü benimsemesi önemlidir." diye ekledi.

İki devletli çözüme karşı çıktı

Yunanistan basınından Kathimeri'nin aktardığına göre, Kiryakos Miçotakis, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

İki devletle ilgili herhangi bir bölücü düşünce, tartışma gündeminin tamamen dışındadır. Bu konuda çok net olmak istiyorum.

KKTC'nin egemen eşitlik vurgusu

Haberde, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs barış görüşmelerinin yeniden başlamasının ancak Kıbrıs Rumlarının egemen eşitliği kabul etmesi halinde mümkün olacağını söyledi." notuna da yer verildi.



#Kiryakos Miçotakis
#Türkiye
#AB
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