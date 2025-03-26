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Micotakis ve Netanyahu bir araya gelecek

Micotakis ve Netanyahu bir araya gelecek

16:2126/03/2025, Çarşamba
DHA
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu, 30 Mart'ta bir araya gelecek. Kudüs'te gerçekleşecek görüşmede savaş, dış ilişkiler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Yunanistan Gazze'yi savunuyor

Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz ve sürekli insani yardım akışının bir öncelik olmaya devam ettiğini belirten Yunanistan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor. Yunanistan'daki hastaneler de Gazze'den tıbbi bakıma muhtaç çocukları kabul etti.

#Yunanistan
#İsrail
#Netanyahu
#Miçotakis

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