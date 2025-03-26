Micotakis ve Netanyahu bir araya gelecek

Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz ve sürekli insani yardım akışının bir öncelik olmaya devam ettiğini belirten Yunanistan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor. Yunanistan'daki hastaneler de Gazze'den tıbbi bakıma muhtaç çocukları kabul etti.