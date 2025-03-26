Micotakis ve Netanyahu bir araya gelecek

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu, 30 Mart'ta bir araya gelecek. Kudüs'te gerçekleşecek görüşmede savaş, dış ilişkiler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
Yunanistan Gazze'yi savunuyor
Yunanistan Gazze'yi savunuyor
Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz ve sürekli insani yardım akışının bir öncelik olmaya devam ettiğini belirten Yunanistan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor. Yunanistan'daki hastaneler de Gazze'den tıbbi bakıma muhtaç çocukları kabul etti.
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