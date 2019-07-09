Miçotakis yemin etti

Yunanistan’da pazar günü yapılan erken genel seçimlerde oyların 39,85’ini alarak seçimi kazanan Yeni Demokrasi (YD) Partisi’nin lideri Kiryakos Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti. Törenin ardından açıklama yapan Miçotakis, “Yunan halkı dün bize Yunanistan’ı değiştirmek için güçlü bir yetki verdi. Şu andan itibaren zorlu çalışmamız başlıyor” dedi. Daha sonra, devir teslim töreni için Başbakanlık binasına geçen Miçotakis’i iktidarı kaybeden Aleksis Çipras karşıladı. Koltuğu devralan Miçotakis, Çipras’ın Başbakanlık binasından ayrılışını ise kapıdan izledi. Miçotakis, seçimlerde Meclis’teki 300 sandalyeden 158’ini almayı başararak, tek başına hükümet kurma hakkı kazanmıştı.

HANEDANLIK ELEŞTİRİSİ

Yemin ederek görevine başlayan Miçotakis (sağda), koltuğu Aleksis Çipras’tan aldı.

Ülkenin önemli siyasi figürlerinden eski Başbakan Konstantinos Miçotakis’in oğlu olan Miçotakis’in kız kardeşi Dora Bakoyannis’in eski Dışişleri Bakanı olması ve yeğeni Kostas Bakoyannis’in ise son yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanı seçilmesi, aileye yönelik “hanedanlık” eleştirilerine yol açıyor. Miçotakis’in ismi, 2008’de Alman Siemens şirketiyle rüşvet ve yolsuzluk skandalında da geçmişti.

Yeni kabine belli oldu

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu da dün belirlenerek açıklandı. Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias, Maliye Bakanlığına ise Hristos Staikouras getirildi. Yeni hükümetin Savunma Bakanı da Nikos Panagiotopoulos oldu. Bakanlar bugün saat 12.00›de yemin ederek göreve başlayacak.

Bir dönem Türkiye’de yaşadı

Rakibi Çipras'a 11,5 puan fark atan Kyriakos Miçotakis'in geçmişinde ise Türkiye detayı dikkat çekiyor. Miçotakis, Yunanistan'ın darbe dönemi öncesi başbakanı ve aynı zamanda Elefterios Venizelos'un akrabası olan Konstantinos Miçotakis'in oğlu. 1967 darbesi sonrası tutuklanarak ev hapsine koyulan Konstantinos Miçotakis, 1968 yılında dönemin Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımı ile ailesiyle birlikte Türkiye'ye kaçtı. Bu sırada Kyriakos Miçotakis henüz bir yaşındaydı. Miçotakis ailesi, 1974 yılına kadar Türkiye'de ve daha sonra Paris'te sürgünde yaşayarak yıllar sonra Yunanistan'a geri dönebildi. Ne var ki seçim öncesi Miçotakis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Seçimden önce Doğu Akdeniz'de yapılan doğal gaz sondaj çalışmaları krizine ilişkin açıklama yapan Miçotakis, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini iddia ederek, devamı halinde ada ülkesinin Yunanistan ile birlikte Avrupa Birliği'ni yaptırım uygulamaya çağırması gerektiğini söylemişti.

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