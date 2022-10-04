Miçotakis yine ABD'ye ağladı: Türkiye gerginliği tırmandırıyor biz diyalogdan yanayız

Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede Yunanistan-ABD ilişkilerinin "son derece iyi bir seviyede" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki askeri iş birliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.

Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'ya enerji akışında önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların yatırımlarıyla data stok ve yönetimi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ileri sürdü.

Türkiye'yi suçladı

Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu savunarak görüşmede bu iddialara yer veren Miçotakis, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in başkanlık ettiği heyete, ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.

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