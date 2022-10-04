Dünya Miçotakis yine ABDye ağladı Türkiye gerginliği tırmandırıyor biz diyalogdan yanayız
AVRUPA

Miçotakis yine ABD'ye ağladı: Türkiye gerginliği tırmandırıyor biz diyalogdan yanayız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi. Türkiye'yi suçlayan açıklamalarda bulunan Miçotakis, "Türkiye ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip. Yunanistan ise uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana" dedi.

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Haber Merkezi AA
Miçotakis yine ABDye ağladı: Türkiye gerginliği tırmandırıyor biz diyalogdan yanayız
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.

Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede Yunanistan-ABD ilişkilerinin "son derece iyi bir seviyede" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki askeri iş birliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.

Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'ya enerji akışında önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların yatırımlarıyla data stok ve yönetimi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ileri sürdü.

Türkiye'yi suçladı

  • Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu savunarak görüşmede bu iddialara yer veren Miçotakis, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in başkanlık ettiği heyete, ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.

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