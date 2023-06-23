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Miçotakis Yunanistan'daki seçim öncesi Türkiye’yi hedef aldı

Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Trakya'da müdahalelerde bulunduğunu ileri sürdü. Miçotakis, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ele alacağını söyledi.

12:48 . 23/06/2023 الجمعة
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Kiryakos Miçotakis

Kiryakos Miçotakis

Yunanistan, Türkiye'nin genel seçimlere karıştığı şeklinde tezler ileri sürüyor.

Ülkenin eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri
Kiryakos Miçotakis
, bu konuda Türkiye'yi hedef alan ifadelere imza attı.

Miçotakis, "Türkiye'nin Trakya'da nasıl hareket ettiğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini" savundu.

Atina yönetimi, Türkiye'nin Gümülcine Konsolosluğu'nun 21 Mayıs seçimlerine müdahale ederek Türkiye'ye yakın adayların seçilmesi için çalıştığını iddia ediyor.

"Erdoğan ile açık bir şekilde konuşacağım"

Buna tahammül edemeyeceğini belirten Miçotakis, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "açık bir şekilde" konuşacağını söyledi.

ANT1 televizyonuna demeç veren Miçotakis, gelecek ay Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile görüşme olasılığına ilişkin soruyu da yanıtladı.

"Sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde çözebiliriz"

Yunan siyasetçi, Ankara ile anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini belirtirken, şöyle devam etti:

Sayın Erdoğan, egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı baltalayan söylemlerde ısrar ederse, tartışacak çok şeyimiz yok, egemenlik ve silahsızlanma konuları gündem dışı kalır.

Türkiye'ye yol göstermeye çalıştı

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasının ve Batı'ya açılmasının Türk-Yunan diyaloğundan geçtiğini iddia etti.

Miçotakis, "Yani Ege ve Doğu Akdeniz'de MEB ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına geri dönülmesinden geçer." görüşünü savundu.



#Kiryakos Miçotakis
#Yunanistan
#Türkiye
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