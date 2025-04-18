Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Microsoft çalışanlarını harekete geçirdi

Microsoft çalışanlarını harekete geçirdi

04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Microsoft'u protesto eden iki çalışanın da şirketle ilişiği kesildi.
Microsoft'u protesto eden iki çalışanın da şirketle ilişiği kesildi.

Microsoft'un 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermesinin ardından işten ayrılan Vaniya Agrawal, söz konusu duruma yönelik çalışan direnişinin büyüdüğünü aktardı. Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesildi. Protestoların ardından Microsoft çalışanlarına toplu e-posta göndererek şirketin İsrail ile olan iş birliklerini ayrıntılı paylaştı. İki çalışanın da şirketle ilişiği kesildi. Agrawal, şirketin susturma girişimlerine rağmen dünya çapındaki Microsoft ofislerinde çalışan birçok kişinin sessiz bir dayanışma gösterdiğini ifade etti. Agrawal, bu kişilerden bazılarının Gazze için yapılan greve katıldığını, bazı çalışanların ise durum mesajlarını değiştirerek ya da otomatik yanıtları ayarlayarak tepkilerini ortaya koyduğunu söyledi. Agrawal, gönderilen mesajlara çalışanlardan büyük destek geldiğini belirterek "e-postalardan sonra bildirimlerimiz destek mesajlarıyla doldu. 'Microsoft'un bunu yaptığını bilmiyordum.' diyen birçok kişi oldu" şeklinde konuştu.


#Microsoft
#çalışan
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 18 Nisan 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, il il ezan vakti