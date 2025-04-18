Microsoft çalışanlarını harekete geçirdi

Microsoft'un 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermesinin ardından işten ayrılan Vaniya Agrawal, söz konusu duruma yönelik çalışan direnişinin büyüdüğünü aktardı. Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesildi. Protestoların ardından Microsoft çalışanlarına toplu e-posta göndererek şirketin İsrail ile olan iş birliklerini ayrıntılı paylaştı. İki çalışanın da şirketle ilişiği kesildi. Agrawal, şirketin susturma girişimlerine rağmen dünya çapındaki Microsoft ofislerinde çalışan birçok kişinin sessiz bir dayanışma gösterdiğini ifade etti. Agrawal, bu kişilerden bazılarının Gazze için yapılan greve katıldığını, bazı çalışanların ise durum mesajlarını değiştirerek ya da otomatik yanıtları ayarlayarak tepkilerini ortaya koyduğunu söyledi. Agrawal, gönderilen mesajlara çalışanlardan büyük destek geldiğini belirterek "e-postalardan sonra bildirimlerimiz destek mesajlarıyla doldu. 'Microsoft'un bunu yaptığını bilmiyordum.' diyen birçok kişi oldu" şeklinde konuştu.