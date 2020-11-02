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Dünya Microsoftun MVP programı üyesinden İzmir depremi özrü
AVRUPA

Microsoft’un MVP programı üyesinden İzmir depremi özrü

İzmir depreminin ardından "Hak ettiniz" ifadesini kullanan Microsoft'un MVP programı üyesi Maxime Rastello, özür diledi. Microsoft'tan yapılan açıklamada, Rastello'nun MVP programıyla olan tüm ilişkisinin sona erdirildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
İzmir
İzmir

İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 79’a yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremle ilgili ABD’li teknoloji devi Microsoft’un MVP programı üyesi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.

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Nefret dolu paylaşım

Rastello, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı tepkiye neden oldu.

Özür diledi

Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, " Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi.

Microsoft'tan "çalışanımız değil" açıklaması

Konua ilişkin bir açıklama yayımlayan Microsoft yetkilileri, Rastello'nun şirket çalışanı olmadığını söyledi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu kişi Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Kendisinin yaptığı paylaşım nedeniyle, MVP programıyla olan tüm ilişkisine son verilmiştir. Tüm iyi dileklerimizi İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımıza gönderiyoruz."

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