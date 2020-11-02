Microsoft’un MVP programı üyesinden İzmir depremi özrü

İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 79’a yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremle ilgili ABD’li teknoloji devi Microsoft’un MVP programı üyesi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.
Nefret dolu paylaşım
Rastello, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı tepkiye neden oldu.
Özür diledi
Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, " Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi.
Microsoft'tan "çalışanımız değil" açıklaması
Konua ilişkin bir açıklama yayımlayan Microsoft yetkilileri, Rastello'nun şirket çalışanı olmadığını söyledi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu kişi Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Kendisinin yaptığı paylaşım nedeniyle, MVP programıyla olan tüm ilişkisine son verilmiştir. Tüm iyi dileklerimizi İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımıza gönderiyoruz."