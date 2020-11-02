Microsoft’un MVP programı üyesinden İzmir depremi özrü

İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 79’a yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremle ilgili ABD’li teknoloji devi Microsoft’un MVP programı üyesi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.

GÜNDEM İzmir'deki depremde can kaybı 91'e yükseldi

Nefret dolu paylaşım

Rastello, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı tepkiye neden oldu.

Özür diledi

Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, " Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi.

Microsoft'tan "çalışanımız değil" açıklaması

Konua ilişkin bir açıklama yayımlayan Microsoft yetkilileri, Rastello'nun şirket çalışanı olmadığını söyledi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu kişi Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Kendisinin yaptığı paylaşım nedeniyle, MVP programıyla olan tüm ilişkisine son verilmiştir. Tüm iyi dileklerimizi İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımıza gönderiyoruz."

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OYNAT 01:38 Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58 saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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