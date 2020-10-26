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Dünya MİLGEM Pakistana güç katacak
ASYA

MİLGEM Pakistan’a güç katacak

Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal Han’ın katıldığı törenle kızağa konuldu. Akar, son teknoloji ürünü MİLGEM’in Pakistan ordusunun gücüne güç katacağına vurgu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gemi, Akar ve Khan’ın düğmeye basmasının ardından kızağa konuldu.
Gemi, Akar ve Khan’ın düğmeye basmasının ardından kızağa konuldu.

Türkiye tarafından Pakistan' ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal Han’ın katıldığı törenle kızağa konuldu. Ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı Pakistan'a ihraç edilen 4 MİLGEM Korvet Projesi, planlandığı şekilde devam ediyor.

EN BÜYÜK İHRACAT ATILIMI

Yerli savunma sanayisinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında MİLGEM korvetlerinin üçüncüsü için Karaçi Tersanesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Akar, şunları söyledi: "Türk milletini yalnız bırakmayan, kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olduğumuz Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız."

Mehter sürprizi

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin TSK’ya üstün bir hareket kabiliyeti kazandırdığını aktaran Bakan Akar, son teknoloji ürünü MİLGEM gemilerinin de aynı şekilde Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağına yönelik değerlendirmesini paylaştı. Konuşmaların sonunda gemi, Akar ve Khan’ın düğmeye basmasının ardından kızağa konuldu. Akar, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Karaçi’deki eğitim tesislerini ziyaretinde mehter sürpriziyle karşılandı. Askeri bando, Akar'ın ziyareti dolayısıyla Mehter Marşı'nı çaldı.

Dostluğumuzun sembolü

Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal Han’ın, MİLGEM korvetlerinin Pakistan- Türkiye dostluğunun bir sembolü olarak hatırlanacağını söyledi. Konuşmasında, Milli Savunma Bakanı Akar’a, ASFAT’a ve projedeki paydaşlara teşekkürlerini ileten Han, “MİLGEM korveti daima Pakistan-Türkiye dostluğunun bir sembolü olarak hatırlanacak. Yaşasın Türkiye- Pakistan kardeşliği” dedi.

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