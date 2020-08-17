Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'nın başkenti Trablus'ta

Dünya

Yunan apaçık yalan söylüyor: Montrö’ye madde ekleyip adaları silahlandırdılar

Adaların konumu tartışmaya açılınca Yunan Dışişleri'nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklama tekrar dolaşıma sokuldu. Türkiye’de gündem, adaların meşruiyeti tartışmasına kayarken adalar üzerinden Akdeniz ve Ege’deki egemenlik haklarımıza göz diken Yunanistan savunmaya geçti. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadaki en büyük skandal ise uluslararası antlaşmalara madde ekleyip yalan söylemekten çekinmiyor oluşları. Yıllar önce imzalanmış Montrö'yü tahrif eden bir ülkenin kıta sahanlığı konusunda da mesnetsiz iddialarda bulunması şaşırtıcı değil.