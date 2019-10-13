Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması: M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı.
30-35 KM DERİNLİĞE İNİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Barış Pınarı Harekatı'nda Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı'' denildi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/lvfU6Mt29x
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/lvfU6Mt29x— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2019