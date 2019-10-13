Dünya Milli Savunma Bakanlığıdan son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması M-4 karayolunun kontrolü sağlandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması: M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda 30-35 kilometre derinliğe inilerek stratejik konuma sahip olan M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.
Barış Pınarı Harekatı M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı.

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30-35 KM DERİNLİĞE İNİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Barış Pınarı Harekatı'nda Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı'' denildi.

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