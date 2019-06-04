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Dünya Milyonlar bayramı unuttu
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ORTADOĞU

Milyonlar bayramı unuttu

Suriye'de 2012'den beri süren savaş nedeniyle milyonlarca insan bayram sevincini yaşayamıyor. Suriye İnsan Hakları Ağı Sözcüsü Abdullah Bassem, “Şu an sadece İdlib’te sığınacak ağaç gölgesi dahi bulamayan 800 binden fazla göçmen var ve milyonlarca Suriyeli bayram sevincini unuttu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Esed rejimi arife günü bile saldırdı.

Suriye'de Esed diktasına karşı 8 yıl önce başlayan halk ayaklanması ve ardından başlayan savaş nedeniyle milyonlarca insan bayram sevincini unuttu.

2012'de başlayan iç savaşta 700 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, kanlı süreçte 13 milyon Suriyeli de yaşadığı beldelerden sürgün edildi. Lazkiye, Hama, Halep kırsalları ve İdlib bölgelerinde Rus ve Esed bombardımanları, Haseke, Rakka, Deyrizor ve Münbiç’te ABD-PKK işgali ve tehcir uygulamaları devam ediyor.

YOKLUK VE SÜRGÜN

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Sözcüsü Abdullah Bassem, milyonlarca Suriyeli'nin bir bayrama daha bombalar, yokluk ve sürgünle girdiğini söyledi. Bassam, “Şu an sadece İdlib’te sığınacak ağaç gölgesi dahi bulamayan 800 binden fazla göçmen var ve milyonlarca Suriyeli bayram sevincini unuttu” dedi.

SNHR verilerine göre, rejim ve PKK zindanlarında 143 bin 176 Suriyeli sivil esir edildi. Bassam, Mart 2011 dönemi ile Mart 2019 yılları arasında işkence altında ölen mağdur sayısının 14 bin 129 olduğunu ifade etti. Bassam, “İşkence altında şehit edilenlerin 173’ü çocuk, 45’i ise kadın. Bu rakamlar bizim resmi olarak öldü bilgisini elde ettiğimiz kişiler ancak gerçek sayı çok daha fazla” diye konuştu.

ZİNDANDA TACİZ VE TECAVÜZ

Esed ve PKK zindanlarında tutulan kadınların doğrudan suçlu olmadığını söyleyen Bassam, “Kadınlar, Suriye devrimini destekleyen abisi, kardeşi ya da eşine karşı rehin olarak alıkonuluyor. Benim eşimin kız kardeşi de aynı sebeple alıkonuldu. Alıkonulan kadınların yüzde 98’i taciz ve tecavüze maruz kalıyor” diye konuştu.

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  • Arife günü bile saldırı
  • Ramazan ayının ilk günlerinde şiddetlenen hava ve kara bombardımanları arife günü de devam etti. Maaret el Numan’da pazar yerini hedef alan uçaklar 7 sivili katletti. Bombardıman sonucu 13 kişi de yaralandı. Rus ve Esed saldırılarının son bir aylık diliminde 286’sı kadın ve çocuk 538 sivil hayatını kaybetti. Suriye Sivil Savunma Birliği tarafından açıklanan rapora göre bin 586 ev, 6 cami, 6 okul, 5 pazar yeri ve 22 sağlık merkezi bombaların hedefi oldu. Ramazan süresince 350 bin kişi yaşadığı bölgeyi terk etti.

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