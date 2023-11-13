İsrail katliamına dünyadan tepki yağıyor. Hükümetlerin sessiz kalmasının aksine meydanlardan Filistin’e destek mesajları yükseliyor. Bunun son örneği Güney Afrika oldu. Cape Town’da binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail’in saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları ve pankartlarla Muir Caddesi Camii’nde toplanan göstericiler Western Cape Eyalet Hükümeti binasına yürüdü. “Nehirden denize, Filistin özgür olacak”, “Milyonlarız, milyarlarız, hepimiz Filistinliyiz” ve ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben “Bugün kaç çocuk öldürdün” sloganları atıldı, Gazze’ye yönelik soykırımın önlenmesi çağrısı yapıldı.

BÜYÜKELÇİLİK KAPATILSIN

İsrail’den yana tavır almakla eleştirilen Western Cape eyaleti Başbakanı Allan Winde ve ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) yöneticileri protesto edildi. İktidar partisi ANC Genel Sekreteri Fikile Mbalula, “Güney Afrika’daki İsrail Büyükelçiliği kapatılmalıdır” dedi. Güney Afrika’nın ilk siyah Cumhurbaşkanı ve Filistin davasının ateşli savunucularından Nelson Mandela’nın torunu ANC Milletvekili Mandla Mandela da İsrail’le diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi çağrısında bulundu.

HIRİSTİYAN VE YAHUDİLER DE KATILDI

Gösteriye Müslüman Güney Afrikalıların yanı sıra çok sayıda Hıristiyan ve Yahudi Güney Afrikalı da katıldı. Hıristiyan cemaatinin önde gelen dini otoritelerinden St. George Katedrali Dekanı Peder Michael Weeder ve ünlü apartheid karşıtı aktivist ve politikacı Hıristiyan din adamı Allan Boesak da konuşmacılar arasında yer aldı. Boesak da konuşmasında, İsrail’in Pretorya Büyükelçiliği’nin acilen kapatılması çağrısını yineledi.

Dün Srebrenitsa bugün Gazze

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durması için yürüyüş düzenlendi. Saraybosna’daki tarihi Başçarşı’daki Sebilj çeşmesi önünde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları açıp İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler Sebilj çeşmesinden Ferhadija caddesine yürüyerek “Özgür Filistin” ve “Çocuk katilleri” sloganları attı. “Gazze’de soykırımı durdurun” ve “Dün Srebrenitsa bugün Gazze” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısı yaptı.

Tribünde kanlı önlük

İspanya’da stadyumlarda İsrail ya da Filistin bayrağı açmak yasaklansa da taraftarlar bu yasağı deliyor. Son olarak İspanya’da La Liga’nın 13. haftasında oynanan Athletic Bilbao-Celta Vigo maçında hem Filistin bayrakları açıldı hem de skor panosundan barış çağrıları yapıldı. Tribünden alkış alan bu girişime bazı taraftarlar da Filistin bayrağı açarak destek verdi. Real Sociedad taraftarı da 8 Kasım’da Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile çıktığı maç öncesi tribünlerde Filistin’e destek gösterisi yaptı. Kale arkası tribündeki Real Sociedad’ın aşırı sol görüşlü animasyon grubu, beyaz önlükler giyip yüzlerine maske takarak tribüne girerken, ilk olarak kanı sembolize eden kırmızı boyaları üzerlerine döküp sonrasında Filistin bayrakları açtı.

Avustralya ayakta

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaklaşık 100 bin kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Melbourne Kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyıp Filistin’e desteklerini gösterdi. Sidney kentinde bir araya gelen yüzlerce Filistin yanlısı da “İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen” kargo gemisinin limana demirlemesine engel oldu. Sidney’de İsrail lojistik şirketi ZIM’e ait geminin Botany Limanı’na yanaşacağını öğrenen yüzlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi. Filistin bayraklı göstericiler, gemiyi limanda görmek istemediklerini belirterek sloganlar attı. Kargo gemisi, protesto gösterisi nedeniyle planlanan saatte limana yanaşamadı.







