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Dünya

Mısır BRICS'e üyelik başvurusunda bulundu

Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgy Borisenko tarafından yapılan açıklamada, ticarette alternatif para birimlerine geçmeye yönelik ilgi sahibi olan Mısır'ın, BRICS'e üye olmak amacıyla başvuruda bulunduğu belirtildi.

16:55 . 14/06/2023 Çarşamba
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Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgy Borisenko

Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgy Borisenko

Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgy Borisenko, Mısır'ın BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını belirterek, "Mısır, BRICS grubuna katılmak için başvuruda bulundu. Zira şu anda BRICS'in üzerinde çalıştığı konulardan biri, ticaretin ulusal para birimleri veya oluşturulacak ortak para birimi gibi alternatif para birimlerine azami düzeyde geçirilmesi. Mısır buna çok ilgi gösteriyor" dedi.


Mısır'ın Rusya'yla ticareti ve diğer ekonomik işbirliği türlerini geliştirmek istediğini belirten Borisenko, bu ticari işlemlerde yeni ödeme mekanizmaları geliştirme sürecinin sürdüğünü kaydetti.


Mısır'ın BRICS Bankasına üyeliği kabul edilmişti



Daha önce Mısır; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na üye olmuştu.


19 ülke daha BRICS'e katılmak istiyor


Güney Afrika'nın BRICS Temsilcisi Anil Sooklal, 19 ülkenin gruba üye olmak istediğini, 13'ünün resmi başvuruda bulunduğunu, 6'sının ise gayri resmi olarak niyet belirttiğini söylemişti.


Geçen hafta sonu Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyareti sırasında, bankanın başkanlığını yürüten eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile gerçekleştirdiği görüşmede bankaya katılmak için üyelik talebini iletmişti.


Uruguay da bankanın üyesi olmak istiyor


Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.



#Mısır
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