Mısır ‘Fransa’yı boykot edin’ diyen alimi tutukladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef gösteren açıklamaları ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri savunması sonrası, Fransa eşi görülmemiş boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.
Çağrı sonrası tutuklandı
Boykot çağrılarına bir destek de Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi’den geldi. Mısırlı alim Fransız mallarının alınmamasını istedi. Bu çağrının ardından harekete geçen Mısırlı yetkililer, Mısırlı alimi tutukladı.
Sisi boykotu eleştirmişti
Mısır'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Macron'un hakaret karikatürlerini sahiplenmesine tepki göstermiş ama boykot kararlarını eleştirmişti.