Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Mısır Fransayı boykot edin diyen alimi tutukladı
AFRİKA

Mısır ‘Fransa’yı boykot edin’ diyen alimi tutukladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Müslümanları hedef göstermesine tepki olarak ‘Fransız mallarını almayın’ çağrısı yapan Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi tutuklandı.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa el-Adavi
Mustafa el-Adavi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef gösteren açıklamaları ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri savunması sonrası, Fransa eşi görülmemiş boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Bu boykot Fransa’yı sarsar
DÜNYA
Bu boykot Fransa’yı sarsar

Çağrı sonrası tutuklandı

Boykot çağrılarına bir destek de Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi’den geldi. Mısırlı alim Fransız mallarının alınmamasını istedi. Bu çağrının ardından harekete geçen Mısırlı yetkililer, Mısırlı alimi tutukladı.

Sisi boykotu eleştirmişti

Mısır'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Macron'un hakaret karikatürlerini sahiplenmesine tepki göstermiş ama boykot kararlarını eleştirmişti.

Her cephede kaybeden Macron İslam'a savaş açtı
OYNAT 03:47
Her cephede kaybeden Macron İslam'a savaş açtı
Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:


Abone Ol Google News
ABDliler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.
Bidenın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...
Kartalda riskli yapılarda oturanlar deprem korkusuyla yaşıyorlar: Tabutun içinde canlı yaşıyoruz

Alınan tedbirlerle iyileşme hissedilir düzeyde

Alınan tedbirlerle iyileşme hissedilir düzeyde

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

Tarihi yarışta son durum

Tarihi yarışta son durum

​Biden bir adım önde, Trump süreci mahkemeye taşıyacak.
O acı haber geldi

O acı haber geldi

​Enkazdan 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

Saat 22.00'de<br>kepenkler indi<br>

Saat 22.00'de
kepenkler indi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı..

Yüzde 76'sı tamamlandı

Yüzde 76'sı tamamlandı

Bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak.
İkinci kez<br>karantinaya gidildi

İkinci kez
karantinaya gidildi

Johnson, 'Felaket olur' demesine rağmen kısıtlamalar başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.