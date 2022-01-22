Mısır ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı.

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İstanbul'a yeni uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden İstanbul'a yeni uyarı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.