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Mısır'a Libya'nın kıta sahanlığını ihlal tepkisi: Diyalog süreci başlatılmalı

Diplomatik kaynaklar; 'Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor' diyerek; Mısır ve Libya'nın bir an evvel diyalog sürecini başlatması gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Mısıra Libyanın kıta sahanlığını ihlal tepkisi: Diyalog süreci başlatılmalı
Mısır'a Libya'nın kıta sahanlığını ihlal tepkisi

Diplomatik kaynaklar, Mısır’ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya’yla deniz yan sınırının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti.

Kaynaklar, söz konusu deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.

Söz konusu deniz yan sınırı çizgisinin iki ülke ana karaları arasındaki ortay hattın batısında çizildiği için Libya’nın kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiğini dile getiren kaynaklar, Libya tarafının Mısır’ın yayımladığı bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile haklarının ihlal edildiği yönünde 16 Aralık 2022'te bir açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaparak "Türkiye’nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır’ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.

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