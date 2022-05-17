Dünya Mısır Libyada sükuneti korumak gerekli
AFRİKA

Mısır: Libya'da sükuneti korumak gerekli

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa'nın başkent Trablus'a gelmesinin ardından bölgede yaşanan silahlı çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Mısır: Libyada sükuneti korumak gerekli
Arşiv.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, Libya’nın başkenti Trablus’ta yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Hafız, açıklamada, "Mısır, Trablus’taki gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Libya’da sükuneti korumanın gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya’da sükunet ve halkın can güvenliğinin korunması gerektiğini kaydeden Hafız, Libyalı tarafları itidalli olmaya ve şiddeti artıracak herhangi bir adım atmaktan kaçınmaya çağırdı.

Hafız, başkent Kahire’de yapılan Libya Ortak Komitesi toplantılarının önemine de değinerek, Libya’da seçimlere gidilmesi için müzakerelerin yapılmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya’da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık üç aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.

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