Mısır’da 13 sanığa idam kararı

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargıtay "şiddet ve adam öldürme" suçlamalarıyla yargılanan 13 sanık hakkında Giza Ceza Mahkemesi tarafından daha önce verilen idam kararını onadı.

Hükmün nihai olduğu ve Mısır yasalarına göre karara itiraz ve temyiz yollarının tükendiği, sadece Cumhurbaşkanı'nın affetme veya hafifletme yetkisinin bulunduğu bildirildi. Temmuz 2014'te eski Başsavcı Hişam Berekat, şiddete karışmak ve 6 polis memurunu öldürmek suçlamasıyla söz konusu sanıkların dosyasını ceza mahkemesine göndermişti.

Mısır'da Mart 2015 ile Şubat 2019 yılları arasında çoğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu olduğu belirtilen 42 sanık hakkındaki idam kararı infaz edildi. Bütün yargı yolları tükenmiş onlarca sanık da haklarında verilen idam kararının infazını bekliyor.