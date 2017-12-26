Mısır'da 15 mahkum idam edildi

Mısır’da mahkeme tarafından haklarında idam kararı verilen 15 mahkumun cezasının infaz edildiği bildirildi.

Güvenlik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sina Yarımadası’nda meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yargılanan ve haklarında idam kararı verilen 15 mahkum İskenderiye ve Bahire kentlerinde idam edildi.

İnfazların İskenderiye kentinde yer alan Burc el-Arab ve Bahire'deki Natrun Hapishanelerinde gerçekleştirildiği belirtildi. İdam edilen sanıkların Sina Yarımadası’nda eylemlerde bulundukları ve tekfirci hareketlere mensup oldukları aktarıldı. Mısır İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.