Mısır'da 8 İhvan yöneticisi hakkında idam cezası

Doğu Akdeniz’de Libya ile yapılan anlaşmadan sonra Mısır ile ortak zemin bularak benzer yeni bir anlaşmayı yapabilmek, Libya’nın da ötesinde, Gazze’deki soykırım ortasında İsrail’e yönelik ayrı bir baskı unsuru olur. Bölgedeki pek çok dengeyi de Müslüman ülkeler lehine, ABD’ye rağmen değiştirmeye namzet…