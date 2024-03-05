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Dünya

Mısır'da 8 İhvan yöneticisi hakkında idam cezası

Mısır'da 2013 yılında Rabia Meydanı yakınındaki Manassa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili davada karar çıktı.

04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 01:09 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mısır'da 2013 yılında Rabia Meydanı yakınındaki Manassa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili davada karar çıktı. Olağanüstü Devlet Yüksek Güvenlik Mahkemesi, İhvan ve Cemaat'ül İslamiyye teşkilatından 8 yönetici hakkında idam cezası verdi.

İdam cezasına çarptırılanların İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yanı sıra, Mahmud İzzet, Muhammed el-Biltaci, Amr Muhammed Zeki, Üsame Yasin, Saffet Hicazi, Asım Abdulmacid ve Muhammed Abdulmaksut olduğu ifade edildi. Mahkemenin söz konusu hükmüne temyiz yolunun açık olmadığı belirtildi. Mısır'da daha önce de İhvan yöneticileri hakkında idam kararları çıkmıştı ancak bunlara temyiz yolu açıktı.



#Mısır
#İdam Cezası
#Rabia Meydanı
2 saat önce
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