Dünya Mısırda Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının yolsuzlukları ortaya çıktı
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Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının yolsuzlukları ortaya çıktı

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının yolsuzlukları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığına bağlı Merkezi Elektronik Haberleşme İdaresinde çalışan iki mühendisin "27 milyon cüneyhi (yaklaşık 10 milyon Türk lirası) zimmetlerine geçirdikleri" iddia edildi. Mısır'da son günlerde darbeci Sisi'ye karşı gösteriler düzenleniyor.

Haber Merkezi AA
Ülkede darbeyle başa gelmiş Sisi'ye karşı gösteriler yapılıyor.
Ülkede darbeyle başa gelmiş Sisi'ye karşı gösteriler yapılıyor.

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanı iki kişi hakkında hazırlanan "yolsuzluk dosyası", mahkemeye sevk edildi.

  • Yerel basında yer alan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı'na bağlı "Yolsuzlukla Mücadele Birimi", yapılan soruşturmanın ardından Cumhurbaşkanlığına bağlı Merkezi Elektronik Haberleşme İdaresinde görevli iki mühendis hakkında hazırladığı dosyayı yargılanmaları için mahkemeye gönderdi.

Söz konusu iki mühendisin "kamu ve özel kurumlara ait birtakım hesaplarda toplamda yaklaşık 27 milyon cüneyhi (yaklaşık 10 milyon Türk lirası) zimmetlerine geçirdikleri" iddia edildi.

Mısır, son günlerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
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Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
Mısır'da bir iş adamı, darbeci Sisi ve ordu arasında dönen yolsuzlukları deşifre etti. Mısır halkı, sosyal adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı sokaklara çıktı ve darbeci Sisi'nin istifasını istedi.

Ne olmuştu?

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söylemleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

  • Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi hedef alan suçlamaları dikkati çekmişti.

Takipçi sayısı hızla artan Ali, geçen pazartesi günü sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adıyla bir etiket açmıştı. Kısa sürede 1 milyona ulaşan etiketin kapatılması üzerine Ali, geçen cuma günü için Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylem yapılması çağrısında bulunmuştu.

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